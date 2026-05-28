США второй раз за неделю ударили по Ирану 1 28.05.2026, 7:42

Стали известны первые подробности.

Американские военные ночью 28 мая нанесли новые удары по военному объекту в Иране.

Об этом сообщает Reuters.

Что произошло ночью

По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, который представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.

Что происходит с переговорами

Удары произошли на фоне продолжающихся переговоров по завершению продолжающейся уже три месяца войны, которая унесла тысячи жизней и существенно подняла мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.

Не первый удар за неделю

Предыдущие американские удары по Ирану были нанесены в понедельник, 26 мая. Тогда США назвали их «оборонительными» - целями стали лодки, которые пытались заложить мины, и позиции ракетных комплексов. Иран расценил ту атаку как нарушение хрупкого перемирия.

Параллельно Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании конфликта. По одному из обсуждаемых планов, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.

