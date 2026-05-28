Россия подписала военное соглашение с талибами 5 28.05.2026, 7:47

Детали договора держатся в секрете.

Россия и террористическая группировка «Талибан», контролирующая Афганистан, подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, пишет The Moscow Times.

Во время встречи с Шойгу Якуб заявил, что Москва и Кабул «расширили двусторонние отношения». Глава Совбеза РФ в свою очередь призвал Запад разморозить активы Афганистана и профинансировать восстановление страны. Как отмечают «Важные истории», подобные соглашения обычно подразумевают обмен сторонами оружием, лицензиями, военными технологиями и ведение совместных разработок. Впрочем, по мнению востоковеда Руслана Сулейманова, это соглашение является, скорее, «символической мерой» и реальных предпосылок для «серьезного военного сотрудничества и передачи [российских] технологий талибам» нет.

«Какого-то военного союза, военной коалиции, как с КНДР, точно не будет, — сказал он The Insider. — России в принципе нечего предложить талибам. Она не является ключевым торговым партнером. Главные экономические партнеры для Кабула сегодня — это Китай, Иран, Пакистан. Хорошо, если Россия входит в десятку по объему товарооборота». По мнению Сулейманова, Россия может направить в Афганистан военных специалистов или провести в стране «локальные учения, инструктажи».

Сам Шойгу две недели назад на саммите ШОС в Кыргызстане заявлял, что РФ считает неприемлемым «возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах». Он также призывал Вашингтон и союзников «признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане». По его словам, Москва наладила «прагматичный диалог» с талибами для «достижения целей региональной безопасности и экономического развития».

«Талибан» захватил власть в Афганистане в 2021 году, свергнув поддерживаемое США правительство. В 2024 году президент Владимир Путин назвал группировку «союзниками в борьбе с терроризмом». Летом 2025-го Москва первой признала Исламский Эмират Афганистан, исключив талибов из списка террористических организаций и приняв их посла в Москве. Таджикистан, Турция и Канада считают «Талибан» террористической организацией.

