В России арестовали топ-менеджера крупнейшего танкового завода 2 28.05.2026, 8:48

За растрату и обналичку гособоронзаказа.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя гендиректора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова, сообщает РБК со ссылкой на источники. Топ-менеджера крупнейшего в России производителя железнодорожных вагонов и ключевого поставщика танков для армии обвинили в растрате в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Само дело было открыто еще осенью 2025 года и относится к периоду, когда Семизоров руководил Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) — одним из ключевых предприятий ВПК, разрабатывающим стрелковое оружие, боеприпасы и экипировку для силовых структур.

По данным Главного следственного управления СКР, в 2016 году ЦНИИТОЧМАШ в рамках гособоронзаказа договорился с ООО «ФСК Прогресс» о поставке климатической техники. Сумма сделки составляла около 130 млн рублей, при этом реальная стоимость оборудования, по оценке силовиков, не превышала 80 миллионов. Участники преступной схемы присвоили порядка 50 млн рублей разницы и впоследствии обналичили эти средства, считает следствие. Семизоров, который возглавлял ЦНИИТОЧМАШ с 2012 по 2018 год, не признал вину и заявил, что его оговорили другие обвиняемые по делу, которые дали показания против него.

По данным РБК, на 60-летнего Семизорова донесли двое других фигурантов дела. Один из них находится под запретом определенных действий, а второй отправлен под домашний арест.

Защита Семизорова просила более мягкой меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого (гипертоническая болезнь, неконтролируемая артериальная гипертензия и хронические болезни, требующие медицинского наблюдения) и наличие ряда госнаград.

В характеристике Семизорова, написанной на Уралвагонзаводе, заявляется, что под его руководством предприятия концерна «в кратчайшие сроки были переведены на особый режим работы после начала военной операции на Украине, а поставки востребованных образцов вооружения и военной техники для Минобороны и Росгвардии выполнялись досрочно».

Тем не менее в СКР подчеркнули, что, по версии следователей, преступление предполагаемых злоумышленников поставило под угрозу обеспечение обороноспособности страны. Семизорову грозит до 10 лет лишения свободы.

