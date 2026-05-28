Белорус 25 лет работает двойником Майкла Джексона

Танцор из Минска рассказал, как брать от звезд только хорошее.

Мир переживает очередной всплеск популярности Майкла Джексона спустя 17 лет после смерти певца. Фильм «Майкл», байопик про короля поп-музыки, уже собрал колоссальные $800 млн в прокате. В честь этого Billie Jean, Beat It и другие хиты сорокалетней давности штурмуют топы стримингов — не мешает даже крайне неоднозначная репутация легенды и разгром картины от критиков. Для Onlíner же это повод пообщаться с еще одной локальной легендой по имени Олег Усов — самым знаменитым «белорусским Майклом Джексоном». Танцор из Минска вот уже 25 лет выступает как на больших сценах, так и на частных мероприятиях как двойник кумира миллионов. Журналисты словили Олега после перформанса на белорусской премьере «Майкла» и поговорили о спасительной силе танцев, треше на корпоративах и фанатизме.

Как покорить сердце фанатки Джексона с помощью носка и благодаря кумиру не стать маньяком

«Майкл Джексон обожал крутиться на сцене, и моя история крутится вокруг него», — начинает свой рассказ Олег. С творчеством короля поп-музыки его судьба тесно переплелась еще в 1990-х — благодаря первой любви. Девушка оказалась лидером локального сообщества фанатов певца — в ее комнате был целый «иконостас» из плакатов, коллекция кассет, дисков и книг напоминала музей. Тогда Олег, чтобы впечатлить пассию, в шутку ляпнул, что у него есть носок с автографом Джексона.

— Она так изменилась в лице и загорелась, что я понял: схема рабочая. Осталось найти дома не самый вонючий носок и расписаться на нем поддельной подписью. Через какое-то время, конечно, во всем признался, не стал ее мучить, но первый путь к сердцу был проложен успешно. Она взахлеб рассказывала очень интересные факты про Джексона, мы вместе слушали его редкие записи, разглядывали фоточки — и меня незаметно засосало.

Потом, правда, девушка съездила на отдых в Египет, вернулась счастливая и рассказала, какой там был накачанный инструктор… Мое телосложение, худое и «сопливое», как у Майкла Джексона, не выдержало конкуренции, и я поплыл по жизни дальше в гордом и печальном одиночестве.

С девушками, признается Олег, в юности долго не везло. Артист то ли в шутку, то ли всерьез говорит, что отчаянная неуверенность в себе вперемешку с бушующими гормонами и подавленными сексуальными желаниями едва не сделала из него маньяка. На помощь, к счастью, снова пришел Майкл Джексон. Парень сложил два и два: если скромняга Майкл своим вокалом и эффектными движениями сводит с ума толпы девиц, то и ему надо пробовать. Идею с песнями быстро пресекли домашние и соседи, а вот с танцами дело пошло получше.

— Даже если я не понимал слов из песен Джексона, на интуитивном уровне я чувствовал его настроение.

Он был такой же суперстеснительный. Я тоже до сих пор терзаюсь от излишнего стеснения, которого у артиста, по идее, быть не должно. Но это в жизни, а на сцене в костюме можно делать все, что хочешь.

Танцы и энергетика Майкла были схожи с моей: я тоже боялся подойти к людям просто спросить время, не говоря уже о знакомствах с девушками, но через движения, через язык тела пытался что-то о себе сказать и надеялся, что этот «сурдоперевод» кто-то поймет. Хотя мне, как и Джексону, не нужны были тысячи фанаток — достаточно было одной-единственной.

Многочасовые тренировки перед зеркалом давали результат, и в конце концов Олег решил заняться танцами профессионально. Начал с выступлений в ночном клубе Night Star и ресторане «Журавiнка». Несколько лет отработал в театре эстрады, затем стал участником Street Masters — на то время самой популярной брейк-данс-команды Беларуси. Другие танцоры крутились на спине, руках и голове, а потом выходил Олег, делал лунную походку — и зал взрывался.

— Стиль Джексона — это же отчасти верхний брейк-данс. Майкл сделал революцию в танцах, вывел уличные стили на красивую сцену. Вместо того чтобы соревноваться в исполнении элементов, он с их помощью создал красивое, эффектное шоу.

Гроб, пузико, шиномонтаж, помада: будни «белорусского Майкла Джексона»

В образе Джексона белорус объездил несколько стран. Уверяет, что на основе историй со всякого рода праздничных шоу можно снять целый сериал, и получится не хуже, чем байопик про самого артиста: примерно каждое пятое выступление оборачивалось какими-нибудь странностями. Например, в ОАЭ попросили во время танца не хватать себя, как Джексон, рукой между ног: мусульмане, мол, не поймут.

— Спрашиваю: зачем тогда именно танцы Джексона заказывали? Но его на Востоке очень любят, есть много шоу под его музыку. Даже ходили байки, что Майкл принял ислам. Пикантных движений у него при этом действительно хватает, и я боялся по привычке схватиться за что-то лишнее, танцевал с ладонью на животе, чтобы перестраховаться. Смотрелось это так, словно Джексон обожрался и танцует, бережно придерживая пузико.

Однажды Олега зачем-то позвали станцевать перед 2-летним именинником — тот на выкрутасы «белорусского Майкла Джексона» даже ни разу не взглянул. Артист, конечно, отработал как положено, но признается, что потом еще неделю чувствовал себя дураком и пил успокоительные. Еще как-то жених на свадьбе просил плясать еще и еще со словами «Хочу, чтобы он меня за***л своим танцем» — Олег раз в полчаса выходил и показывал одни и те же движения. Но тут уже после выступления особенно рефлексировать не пришлось: гонорар тоже заплатили тройной.

С мурашками на коже артист вспоминает креатив арт-директора одного из ночных клубов. По задумке шоу-программы, Майкла Джексона должны были положить в гроб, который вынесут на сцену вурдалаки. Заиграет песня Thriller, Джексон восстанет и исполнит культовый танец из клипа.

— Идея креативная, вот только лежать в гробу мне не хотелось. Тем более что та ночь совпадала с моим днем рождения. Встречать его в гробу — так себе подарочек. Но в то время это была моя постоянная работа, так что пришлось после слов «Не ляжешь в гроб — уволим».

И вот лежу я, как спящая красавица, в гробу, никого не трогаю, жду принца-ведущего, который объявит мой танец. А в ночном клубе уйма подпитых людей. Каждый, кто приходил, проверял, живой я или нет: кто палец в нос засунет, кто в ухо салфетку попытается запихнуть. Я лежу, терплю.

Помню самые долгие пять минут в моей жизни, когда надо мной стояли два мужика, курили и обсуждали, как быстро я вскочу, если затушить об меня бычок.

Еле дождался, пока час мучений закончится. Появились актеры — оборотни, вампиры, — подняли меня в гробу и понесли на сцену. Пока несли, какой-то пьяный стащил с меня ботинки. Моя музыка уже начинается, а я сквозь зубы шепотом ору: «Ботинки где?! Я же босиком не станцую!» Актеры растерянно тупят, я лежу. Весь клуб ждет шоу, а я жду ботинки. Не знаю, существуют ли ангелы, но чудо случилось. Непонятно откуда на сцену выскочила медсестра, за секунду меня «осмотрела», спрыгнула обратно и вернулась с моими туфлями. Сама надела, завязала шнурки. Я ожил — зал взорвался аплодисментами. Было круто. Остаток ночи по клубу носился, искал мою спасительницу. Хотел предложить жениться или хотя бы сделать искусственное дыхание. Но она растворилась, как сущий ангел.

Вспоминая все эти веселые и не очень истории, Олег разводит руками: да, это у настоящего Майкла Джексона все было отрепетировано до мелочей с большой командой и дорогущей сценографией, а у двойников каждое новое выступление — игра в рулетку. Помещения, сцены, покрытия везде разные: где-то лунная дорожка идет со скрипом, где-то, наоборот, приходилось даже отбивать пятую точку, особенно если на пол кто-то успел разлить шампанское. На одном из шоу забыли убрать мусор после фокусника — в итоге «белорусский Джексон» танцевальными движениями стряхивал с себя серпантин и все равно к концу номера почти превратился в мумию.

К сценическому гриму и обильному макияжу у мужчин Олег, понятное дело, относится нормально: артисты есть артисты. Вот только в случае с Джексоном есть пару нюансов. Из-за волчанки и витилиго у певца начали выцветать брови и теряться естественный цвет губ, из-за чего Майкл сделал татуаж и стал пользоваться красной помадой. Чтобы добиться сходства, Олегу пришлось все это копировать — и иногда переживать неловкие ситуации.

— Жизнь артиста полна контрастов. Выступаешь на многотысячную толпу на шикарной сцене (я выступал даже под живой оркестр), потом отправляешься на частный заказ. Приезжаю весь такой в блестках и стразах, а там шиномонтаж. Мужики после рабочей смены сидят чумазые, пиво пьют. И тут захожу я — с красной помадой на губах, намазанными бровями, тенями на все лицо… После этого заказа сам «глушил» дома в одиночестве, снимал стресс (смеется. — Прим. Onlíner).

«Мое увлечение Майклом всегда делало меня только лучше»

Когда-то давно в Минске проводили конкурс двойников Джексона. Олег, имея богатый опыт выступлений и арсенал узнаваемых нарядов, в нем уверенно победил. С тех пор в СМИ и соцсетях его регулярно упоминают как «главного двойника Майкла Джексона в стране». Правда, в последнее время белорусский Майкл почти повесил туфли с белыми носками на гвоздь: популярность поп-короля утихла — его дублеров, соответственно, тоже. Взбодриться заставил как раз фильм «Майкл». Ради выступления на премьере Олег снова взялся нахаживать десять тысяч лунных шагов в день и даже сбросил 4 килограмма.

Подобные пики приходилось переживать и раньше. Самый большой всплеск интереса к Джексону случился после его внезапной смерти в 2009 году: тогда заказы на двойника сыпались один за другим. Олег, смеясь, вспоминает, что ни один корпоратив не обходился без чьего-нибудь выкрика: «Так ты ж помер!»

Спрашиваем, что он сам почувствовал, когда потерял кумира.

— Я был уже взрослым дядей, и лить слезы, как маленькая девочка, конечно, не стал. Да, взгрустнулось, да, было прискорбно. Но, наверное, больше всего жалел, что не успел побывать на его концерте.

Всю жизнь смотрел издалека, восторгался, вдохновлялся, но ощущения этого сакрального чуда, когда видишь артиста вживую, увы, не испытал. Тогда еще просто не было денег, чтобы позволить себе такую поездку далеко за рубеж. Если бы сейчас представилась такая возможность, потратил бы все свои накопленные запасы, но увы.

Рассуждая о самом феномене помешательства на Джексоне, артист высказывает такую точку зрения: фанатеть по кому-то — это нормально, но во всем должна быть мера, а лучше польза. По трекам любимого певца можно, например, учить английский язык, ну или мотивировать себя подтягивать физическую форму, любуясь на него в клипах. Олегу же увлечение Майклом, кроме работы, подарило еще и семью: отношения с женой завертелись, когда она, как организатор шоу, позвала его выступить в образе.

На подражании одному лишь Джексону белорус не остановился. Однажды предложили прийти на вечеринку в образе Фредди Меркьюри — почему бы и нет? Потом кому-то понадобился Элвис Пресли — и пошло-поехало. Когда запросов на двойников звезд и других персонажей вроде Человека-паука посыпалось слишком много, стало понятно, что пора делегировать. Так у Олега появилось собственное творческое агентство, где он уже больше креативный продюсер, чем артист. Признается, что в 43 года выступать уже тяжелее физически и морально, да и сейчас ближе цель быть идеальным мужем и отцом, чем идеальным Майклом Джексоном.

— У вас никогда не было амбиций развиваться не в образе персонажа, а как самостоятельная творческая единица?

— Были. Но историй о том, как я не стал звездой, хватит на отдельное интервью (улыбается. — Прим. Onlíner). В 2013 году я первым в СНГ сделал костюм зеркального человека, выступал в нем на «Минуте славы». После этого стали активно приглашать на московские корпоративы, но мне просто было непонятно, как можно ради двухминутного танца тратить восемь часов на дорогу туда и восемь — обратно! К тому же стыдно было ставить за такое большой ценник. А другие ребята потом в том же образе стали очень хорошо зарабатывать.

Еще как-то обращались ребята из команды Влада A4: им нужен был сумасшедший клоун, который будет бегать с топором за детьми в парке Горького. Менеджеры дважды отказали, подумав, что звонят какие-то неадекваты. Каким-то образом они все-таки дозвонились до моей жены (она помогает мне в делах), и та, не зная этой истории, взяла заказ. Вместо того чтобы ехать самому, я отправил парня из, грубо говоря, десятого состава артистов. Оказалось, что там все было нормально: сняли целый парк Горького, все было согласовано и под контролем. Он отработал один раз, потом еще — и в итоге стал тем самым клоуном, который постоянно появляется в роликах на канале A4.

Это частая история о том, как становятся звездами на самом деле. Тебе просто звонит какой-то знакомый дядя и говорит: «Надо одну стремную работу за меня сделать». И так ты оказываешься в нужное время в нужном месте.

Дело случая. Даже у Майкла Джексона в Billie Jean было много спонтанных элементов: старый мамин пиджак, почему-то только одна перчатка (может, просто не нашел вторую). Но все это случайно сработало.

— Почему Джексон стал настолько большой звездой?

— Тоже стечение обстоятельств. Взять даже то, что у него поменялся цвет кожи: останься он темнокожим, был бы просто певцом, пусть и крутым. Но чем больше с артистом случается странных, необычных ситуаций, скандалов, тем больше к нему внимания (к сожалению).

И второй важный момент: он был и певцом, и танцором. Уверен на 200%, что он не стал бы мировой звездой номер один в свое время и сейчас не оставался бы в наших сердцах, если бы или только пел, или только танцевал. Людей не удивляет, когда тройное сальто крутит акробат в цирке, но стоит сделать это певцу на сцене, все сразу скажут: вау.

— На вашу любовь к нему не повлияли знаменитые скандалы?

— Про любого творческого человека будут ходить какие-то байки и сплетни. Я не знаю ни одного человека в шоу-бизнесе, про которого можно сказать, что он идеальный. Конечно, все происходящее с твоим кумиром будет так или иначе на тебя влиять, но мое увлечение Майклом всегда делало меня только лучше.

В своих песнях Джексон говорил о том, что надо беречь природу, любить абсолютно всех людей независимо от расы, тогда как современные кумиры поют про то, как кого-то куда-то затащат ночью, что-то понюхают и выпьют…

Творчество раскрывает суть человека, и если творчество Майкла направлено в светлую сторону, то я уверен, что он тоже был светлым человеком.

Очернять его можно сколько угодно, и все равно он останется прекрасным артистом. Думаю, надо отделять постороннюю грязь от чистоты личности и брать от звезд только хорошее.

