28 мая 2026, четверг, 10:09
Трамп назвал Пашиняна «прекрасным другом и лидером»

  28.05.2026, 9:59
Никола Пашинян

Президент США подержал политика на парламентских выборах в Армении.

Президент США Дональд Трамп назвал действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна «прекрасным другом и лидером» и подержал его на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Пашинян «делает свою страну сильной, богатой и безопасной», в связи с чем «Никол имеет мою полную и бесспорную поддержку на переизбрание».

Трамп напомнил о реализации проекта транзитного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан. Соединенные Штаты получат права на развитие этого транзитного коридора. Он также призвал «сделать Армению снова великой».

В Службе внешней разведки Украины считают, что проект TRIPP окончательно лишит Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. В рамках проекта совместная армяно-американская компания будет 49 лет обеспечивать его функционирование. Стороны планируют прокладывать нефтепроводы и газопроводы, оптоволоконные сети, а также создать автомобильную и железнодорожную инфраструктуру.

