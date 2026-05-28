Трамп назвал Пашиняна «прекрасным другом и лидером» 1 28.05.2026, 9:59

Никола Пашинян

Президент США подержал политика на парламентских выборах в Армении.

Президент США Дональд Трамп назвал действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна «прекрасным другом и лидером» и подержал его на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Пашинян «делает свою страну сильной, богатой и безопасной», в связи с чем «Никол имеет мою полную и бесспорную поддержку на переизбрание».

Трамп напомнил о реализации проекта транзитного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан. Соединенные Штаты получат права на развитие этого транзитного коридора. Он также призвал «сделать Армению снова великой».

В Службе внешней разведки Украины считают, что проект TRIPP окончательно лишит Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. В рамках проекта совместная армяно-американская компания будет 49 лет обеспечивать его функционирование. Стороны планируют прокладывать нефтепроводы и газопроводы, оптоволоконные сети, а также создать автомобильную и железнодорожную инфраструктуру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com