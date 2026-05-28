В школах Беларуси будут учить пользоваться ИИ 1 28.05.2026, 10:07

Новый факультатив может появиться уже в следующем учебном году.

В школах Беларуси будут учить обращаться с ИИ. Факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» утвердили в Министерстве образования.

Программа занятий появится на Национальном образовательном портале. Она рассчитана на учащихся 8–11 классов.

За время обучения дети познакомятся с принципами работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей, получат навыки эффективного промптинга для текстовых и графических нейросетей.

Кроме того, школьникам покажут, как применять ИИ для анализа данных, создания контента и обработки информации, а также научат использовать технологию как персонального тьютора при обучении.

В конце концов затронут и тему этических норм и правил безопасности при работе с искусственным интеллектом.

Факультатив может быть введен в школах уже с начала следующего учебного года (1 сентября 2026).

