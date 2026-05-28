У «Газпрома» нашелся неожиданный конкурент 1 28.05.2026, 11:01

Канада включается в борьбу.

Наращивая экспортные возможности, Канада планирует замещать на мировом рынке российский газ голубым топливом собственной добычи.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя строительство на западном побережье страны нового экспортного терминала сжиженного газа, сообщает «Укринформ».

«Да», — ответил он на вопрос о том, будет ли канадский газ замещать российский.

По его словам, Канада — одно из решений энергетической безопасности Европы и Азии. «Новый терминал будет способствовать энергетической безопасности Германии, и мы еще много можем сделать в партнерстве с Европой», — отметил глава правительства.

