У «Газпрома» нашелся неожиданный конкурент

У «Газпрома» нашелся неожиданный конкурент1
- 28.05.2026, 11:01
Канада включается в борьбу.
Наращивая экспортные возможности, Канада планирует замещать на мировом рынке российский газ голубым топливом собственной добычи.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя строительство на западном побережье страны нового экспортного терминала сжиженного газа, сообщает «Укринформ».
«Да», — ответил он на вопрос о том, будет ли канадский газ замещать российский.
По его словам, Канада — одно из решений энергетической безопасности Европы и Азии. «Новый терминал будет способствовать энергетической безопасности Германии, и мы еще много можем сделать в партнерстве с Европой», — отметил глава правительства.