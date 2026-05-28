Эстония превращает страну в единый оборонный механизм 3 28.05.2026, 11:45

Маленькая страна НАТО готовится к потенциальному масштабному конфликту.

Эстония усиливает подготовку к потенциальному масштабному конфликту, делая оборону частью повседневной жизни граждан. Об этом пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В городе Тарту прошли учения по массовой эвакуации и сценариям атак на городские объекты, включая мэрию. Власти планируют к 2028 году создать укрытия для примерно 100 тысяч человек. В школах и детских садах внедряют элементы кризисной подготовки: детей учат базовым навыкам связи и даже управлению дронами.

На востоке страны прошли масштабные учения НАТО Spring Storm, в которых приняли участие около 12 тысяч военнослужащих из стран альянса, включая Великобританию и Францию. Украинские специалисты также делятся опытом ведения современной войны, особенно в области применения беспилотников.

Эстония существенно увеличивает оборонные расходы — до примерно 5,4% ВВП к концу десятилетия. Приоритетом становятся системы противовоздушной обороны, беспилотники и ракетные комплексы HIMARS. В рамках перераспределения бюджета страна отказалась от контракта на закупку боевых машин пехоты на сумму около 587 миллионов долларов.

Несмотря на то что Россия сейчас сосредоточена на войне в Украине, в регионе сохраняются опасения, что после завершения конфликта Москва может вновь обратить внимание на страны Балтии. На этом фоне Эстония усиливает сотрудничество с европейскими союзниками, учитывая возможное сокращение военного присутствия США.

Ключевая стратегия Таллинна — сдерживание через готовность. Регулярные учения, развитие систем защиты от дезинформации и создание центров подготовки, включая новый центр обучения работе с дронами в Нурмси, становятся частью долгосрочной оборонной политики страны.

