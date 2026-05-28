Силы обороны Украины «добили» Туапсинский НПЗ и ударили Storm Shadow по важным центрам разведки РФ

Силы обороны Украины «добили» Туапсинский НПЗ и ударили Storm Shadow по важным центрам разведки РФ1
- 28.05.2026, 12:32
Это уже пятая атака на НПЗ в Туапсе за весну.
Силы обороны Украины поразили НПЗ в Туапсе и ударили ракетами Storm Shadow по программно-аппаратному комплексу средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 27 мая подразделениями Сил обороны Украины поражен нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарский край, рф). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит топливо, в том числе для обеспечения вооруженных сил РФ.
Также подразделения Воздушных сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа (Воронежская обл.), Таганрога (Ростовская обл.) и Севастополя (ВОТ АР Крым).
Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.
Также поражен склад материально-технических средств в Сорокино Луганской области и производство дронов в районе Азовского Запорожской области.
Среди прочего, поражена радиолокационная станция «Небо-СВ» в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса «Бук-М2» оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.