закрыть
28 мая 2026, четверг, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны превратили «сухопутный мост» России в смертельную ловушку

1
  • 28.05.2026, 13:04
  • 1,142
Украинские дроны превратили «сухопутный мост» России в смертельную ловушку
Фото: YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Российская логистика на юге Украины не выдерживает натиска защитников.

В оккупированных районах Украины усиливается дроновая кампания, которая наносит серьезные удары по снабжению российских войск. Об этом сообщает ряд аналитиков и источников, описывая происходящее как «логистическую блокаду», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным наблюдателей, взрывные беспилотники систематически поражают грузовики и топливозаправщики на маршрутах между Россией и Крымом. Только за май были уничтожены десятки машин вдали от линии фронта, а общее число пораженных целей уже превышает сотню.

Аналитики отмечают, что почти вся военная логистика России на южном направлении зависит от наземных маршрутов. Перебои на дорогах и железных дорогах приводят к немедленным потерям и осложняют снабжение фронта.

Украина, по оценкам экспертов, получила технологическое преимущество в области дронов. Новые системы с дальностью свыше 100 километров и улучшенной навигацией позволяют поражать цели в глубоком тылу. Массово применяются и более дешевые FPV-дроны, расширившие радиус ударов.

Военные источники Украины заявляют, что цель кампании — не полное прекращение снабжения, а его системное ослабление, чтобы снизить боеспособность российских подразделений на передовой.

Российские военные блогеры также признают рост угрозы, отмечая, что движение по дорогам в зоне оккупации становится крайне опасным.

По мнению аналитиков, Украина пытается создать эффект «боевой изоляции» российских войск, используя беспилотники вместо авиации. При сохранении темпов производства и расширении применения дронов давление на логистику может усилиться в ближайшие месяцы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов