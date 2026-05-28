Украинские дроны превратили «сухопутный мост» России в смертельную ловушку 1 28.05.2026, 13:04

Фото: YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Российская логистика на юге Украины не выдерживает натиска защитников.

В оккупированных районах Украины усиливается дроновая кампания, которая наносит серьезные удары по снабжению российских войск. Об этом сообщает ряд аналитиков и источников, описывая происходящее как «логистическую блокаду», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным наблюдателей, взрывные беспилотники систематически поражают грузовики и топливозаправщики на маршрутах между Россией и Крымом. Только за май были уничтожены десятки машин вдали от линии фронта, а общее число пораженных целей уже превышает сотню.

Аналитики отмечают, что почти вся военная логистика России на южном направлении зависит от наземных маршрутов. Перебои на дорогах и железных дорогах приводят к немедленным потерям и осложняют снабжение фронта.

Украина, по оценкам экспертов, получила технологическое преимущество в области дронов. Новые системы с дальностью свыше 100 километров и улучшенной навигацией позволяют поражать цели в глубоком тылу. Массово применяются и более дешевые FPV-дроны, расширившие радиус ударов.

Военные источники Украины заявляют, что цель кампании — не полное прекращение снабжения, а его системное ослабление, чтобы снизить боеспособность российских подразделений на передовой.

Российские военные блогеры также признают рост угрозы, отмечая, что движение по дорогам в зоне оккупации становится крайне опасным.

По мнению аналитиков, Украина пытается создать эффект «боевой изоляции» российских войск, используя беспилотники вместо авиации. При сохранении темпов производства и расширении применения дронов давление на логистику может усилиться в ближайшие месяцы.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com