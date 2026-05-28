закрыть
28 мая 2026, четверг, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских курильщиков ждет масштабный «сюрприз»

5
  • 28.05.2026, 13:09
  • 2,590
Белорусских курильщиков ждет масштабный «сюрприз»
Фото: Susanne Nilsson/wikimedia.org

Готовится законопроект.

В Беларуси курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить, сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Речь идет о законопроекте, который ужесточит государственный контроль за потреблением табака и электронных сигарет. Над ним идет работа.

Так, список мест, где запрещено курение, планируют пополнить. В частности, запрет коснется курения на крыльце многоквартирных домов и общежитий. (Кстати, ранее «Комсомолка» писала, что в принципе можно и нельзя делать в подъезде и в общем тамбуре в Беларуси: уборка, капремонт, время устранения аварий, установка видеокамер, штраф за велосипед.)

Среди новшеств законопроекта о курении - усиление мер ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за покупку ее взрослыми с целью передачи подросткам. Предполагается ввести более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов