Белорусских курильщиков ждет масштабный «сюрприз» 5 28.05.2026, 13:09

Фото: Susanne Nilsson/wikimedia.org

Готовится законопроект.

В Беларуси курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить, сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Речь идет о законопроекте, который ужесточит государственный контроль за потреблением табака и электронных сигарет. Над ним идет работа.

Так, список мест, где запрещено курение, планируют пополнить. В частности, запрет коснется курения на крыльце многоквартирных домов и общежитий. (Кстати, ранее «Комсомолка» писала, что в принципе можно и нельзя делать в подъезде и в общем тамбуре в Беларуси: уборка, капремонт, время устранения аварий, установка видеокамер, штраф за велосипед.)

Среди новшеств законопроекта о курении - усиление мер ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за покупку ее взрослыми с целью передачи подросткам. Предполагается ввести более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака.

