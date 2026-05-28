Белорусских курильщиков ждет масштабный «сюрприз»5
- 28.05.2026, 13:09
Готовится законопроект.
В Беларуси курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить, сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Речь идет о законопроекте, который ужесточит государственный контроль за потреблением табака и электронных сигарет. Над ним идет работа.
Так, список мест, где запрещено курение, планируют пополнить. В частности, запрет коснется курения на крыльце многоквартирных домов и общежитий. (Кстати, ранее «Комсомолка» писала, что в принципе можно и нельзя делать в подъезде и в общем тамбуре в Беларуси: уборка, капремонт, время устранения аварий, установка видеокамер, штраф за велосипед.)
Среди новшеств законопроекта о курении - усиление мер ответственности за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за покупку ее взрослыми с целью передачи подросткам. Предполагается ввести более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака.