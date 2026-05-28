закрыть
28 мая 2026, четверг, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Будут немедленно уничтожены»: Подоляк предупредил Лукашенко

1
  • 28.05.2026, 13:47
«Будут немедленно уничтожены»: Подоляк предупредил Лукашенко
Михаил Подоляк
Фото: krymr.com

Территория Беларуси сегодня полностью находится в зоне поражения.

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью centrumeuropy.pl рассказал об угрозах со стороны режима Лукашенко.

Подоляк считает, что военная активность на территории Беларуси может быть попыткой России поднять ставки:

— Особенно учитывая, что Беларусь периодически провоцирует Польшу, страны Балтии, есть вопрос Сувалкского коридора и так далее. То есть это попытка поднять переговорные ставки на фоне нынешней стагнации на линии фронта, которую переживает Россия.

Но с другой стороны — об этом говорит президент Зеленский, главнокомандующий генерал Сырский и наша разведка — мы видим много логистической активности в Беларуси вокруг потенциального северного фронта. Это делается для того, чтобы растянуть силы обороны Украины. Это действительно несет определенные риски. Вопрос в другом — для меня загадка, почему так происходит. Во-первых, мы уже построили там линию обороны, там достаточно украинских сил, и нет необходимости перебрасывать их с других участков фронта.

Во-вторых, территория Беларуси сегодня полностью находится в зоне поражения. Там есть важные объекты, которые будут немедленно уничтожены. И это все Лукашенко — человек, который уже 32 года называет себя президентом — должен понимать. Вопрос в том, сохранил ли он субъектность — скорее нет. Даже в отношениях с Российской Федерацией. И поэтому мы готовимся, в случае необходимости, к достаточно быстрому проведению ответного оборонительного удара.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов