«Будут немедленно уничтожены»: Подоляк предупредил Лукашенко 1 28.05.2026, 13:47

Михаил Подоляк

Фото: krymr.com

Территория Беларуси сегодня полностью находится в зоне поражения.

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью centrumeuropy.pl рассказал об угрозах со стороны режима Лукашенко.

Подоляк считает, что военная активность на территории Беларуси может быть попыткой России поднять ставки:

— Особенно учитывая, что Беларусь периодически провоцирует Польшу, страны Балтии, есть вопрос Сувалкского коридора и так далее. То есть это попытка поднять переговорные ставки на фоне нынешней стагнации на линии фронта, которую переживает Россия.

Но с другой стороны — об этом говорит президент Зеленский, главнокомандующий генерал Сырский и наша разведка — мы видим много логистической активности в Беларуси вокруг потенциального северного фронта. Это делается для того, чтобы растянуть силы обороны Украины. Это действительно несет определенные риски. Вопрос в другом — для меня загадка, почему так происходит. Во-первых, мы уже построили там линию обороны, там достаточно украинских сил, и нет необходимости перебрасывать их с других участков фронта.

Во-вторых, территория Беларуси сегодня полностью находится в зоне поражения. Там есть важные объекты, которые будут немедленно уничтожены. И это все Лукашенко — человек, который уже 32 года называет себя президентом — должен понимать. Вопрос в том, сохранил ли он субъектность — скорее нет. Даже в отношениях с Российской Федерацией. И поэтому мы готовимся, в случае необходимости, к достаточно быстрому проведению ответного оборонительного удара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com