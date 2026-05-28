Журфак БГУ остался без декана 28.05.2026, 14:02

Фото: БЕЛТА

Фамилию Беляева убрали с сайта факультета.

На факультете журналистики БГУ уже как минимум неделю нет декана. Ранее эту должность занимал кандидат исторических наук Алексей Беляев, заметила «Точка».

Об уходе Беляева нет сообщений, однако его фамилию убрали с сайта журфака и общего сайта БГУ. На месте должности декана имени там нет.

Кроме того, в ток-шоу «Будни» от СБТВ и «Альфа Радио» Беляева сейчас представляют только как политолога и кандидата исторических наук.

Неизвестно, когда точно и по какой причине Беляев покинул пост. Последняя новость, где он назван деканом, на сайте журфака БГУ появилась в середине мая 2026 года.

Алексей Беляев стал деканом в феврале 2023 года, после того как факультет почти пять месяцев не имел руководителя после ухода Ольги Самусевич.

Алексей Беляев — постоянный участник пропагандистских шоу и мероприятий.

