BBC: Иранцы вздохнули с облегчением

BBC: Иранцы вздохнули с облегчением2
- 28.05.2026, 13:54
В страну вернулся интернет.
«Спустя 88 дней было такое же ощущение, как если бы заключенный был освобожден после трех месяцев заключения и впервые увидел небо».
Так, по словам одного иранца, он ощутил себя, вновь подключившись к интернету после того, как его правительство прекратило то, что наблюдатели называли самым длительным отключением целой страны в истории, сообщает BBC.
«Вы не поверите, но когда я зашел на сайт и увидел, как он открывается, я почувствовал, будто могу летать от радости, — рассказал он Би-би-си в программе Middle East Daily. — А когда я понял, что снова могу отправлять сообщения через Telegram, WhatsApp и другие приложения, это было просто невероятное чувство».
«Даже сейчас, когда я говорю, у меня наворачиваются слезы счастья», — добавил собеседник издания.
По его словам, первое уведомление на его телефоне содержало просьбу обновить длинный список приложений, что вызвало у него бурю эмоций.
Хотя частичное восстановление связи в Иране вызвало облегчение, существуют также опасения по поводу усиления цензуры в стране, где доступ в интернет и без того был строго ограничен и контролировался.
Иранское правительство заблокировало доступ в интернет после того, как 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. По словам официальных лиц, цель этой меры заключалась в предотвращении слежки, шпионажа и кибератак.
Во вторник первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф написал в X, что правительство сделало первый шаг к «свободному и регулируемому» доступу в интернет в соответствии с директивой президента Масуда Пезешкиана.
Он связал возобновление работы интернета с восстановлением «умных сервисов» сервисов и удовлетворением требований граждан, которые «поддержали систему и Иран», одновременно представив это как необходимое условие для научного и интеллектуального развития.
Другой иранец рассказал Middle East Daily, что, хотя у некоторых пользователей по-прежнему нет доступа к сети, а некоторые платформы остаются заблокированными, «сам факт возвращения интернета — повод для радости».
«Три месяца, в течение которых интернет был отключен, были невероятно трудными, — сказал он. — Было очень тяжело не иметь возможности связаться с нашими родными и друзьями за пределами Ирана».
«Мы знали, как они переживали, особенно во время войны, но даже не могли их успокоить, сказав, что мы в безопасности», — говорит он.
Для тех, кто зарабатывает на жизнь в интернете, возвращение к сайтам и приложениям, от которых они зависели до войны, стало настоящим облегчением.
«Я очень рада, что интернет будет восстановлен, потому что позволит бизнесу вернуться к нормальной работе», — сказала студентка факультета информатики Пантеа Associated Press.
«У меня некоторое время был интернет-магазин, и я продавала там товары. Это, безусловно, пойдет нам на пользу, — рассказала она. — Единственная проблема — цензура. Если бы они нашли хорошее и правильное решение этой проблемы, то многие проблемы бы решились».
Растин, который также изучает компьютерные технологии, сказал AP, что окончание отключения интернета — «на 100% позитивное событие».
«Интернет-рынок жаждет вернуться к прежнему состоянию, — сказал он. — Но это социальное преследование, которое продолжает происходить, наносит значительный ущерб онлайн-бизнесу».
Для Ирана это уже не первый случай отключения интернета: доступ к сети также был заблокирован во время жестокого подавления силовыми структурами общенациональных антиправительственных протестов в январе.
Некоторые иранцы пытались обойти блокировку, используя дорогие VPN-сервисы и контрабандные спутниковые интернет-системы.
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks отмечает, что по мере восстановления доступа к сети появились признаки «более масштабной фильтрации», чем те, которые она наблюдала в январе.
«Доступ по‑прежнему серьезно фильтруется, по сравнению с периодом до января введены новые ограничения на обмен сообщениями и работу магазинов приложений. Призывы к свободному и открытому интернету выходят за рамки политических разногласий и должны быть услышаны», — заявили в NetBlocks.