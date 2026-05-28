Генерал США Бен Ходжеc: Украине под силу освободить Крым 28.05.2026, 14:05

Бен Ходжеc

Первая фаза — перерезать дорогу на Джанкой.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что для освобождения оккупированного Крыма Украине необходимо сначала изолировать полуостров и сделать пребывание российских сил там невозможным.

Об этом Ходжес заявил в интервью «Укринформу»:

«Это звучит немного упрощенно, но первая фаза… до освобождения Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами».

По его словам, Украина обладает возможностями наносить точечные удары по всей территории Крыма, поэтому должна продолжать поражать аэродромы, остатки флота, логистические узлы и другие военные объекты, чтобы российские силы не могли эффективно использовать полуостров.

Ходжес подчеркнул необходимость перекрытия всех путей снабжения Крыма — как дороги на Джанкой, так и Керченского моста, который он назвал объектом с «огромным психологическим влиянием».

«Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах «дырявый». Это уязвимое место, но он также имеет огромное психологическое влияние. И пока этот мост стоит, даже после того как мир наконец-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Следовательно, этот мост рано или поздно упадет», – считает офицер.

Он также отметил, что более сложной задачей будет вынудить российские силы покинуть полуостров.

По мнению Ходжеса, этого можно добиться за счёт системного давления и ударов по инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты.

«Я до сих пор уверен, что Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И контролирующая Крым сторона выигрывает войну. Я не могу представить окончание войны и достижения долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым», – сказал он.

Ходжес добавил, что пока Россия удерживает Крым, Украина не сможет восстановить полноценный доступ к Азовскому морю и восстановлению Мариуполя и Бердянска, а также будет сохраняться угроза судоходству в Черном море.

«И, конечно, Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева, например. Поэтому вопрос Крыма должен быть решен», – сказал он.

