Дроны атаковали три связанных с Россией танкера у берегов Турции 1 28.05.2026, 14:25

фото: © CiberCuba/Sora

Они находятся под санкциями.

В Черном море у северного побережья Турции в четверг были атакованы три танкера, ранее перевозившие российскую нефть и нефтепродукты.

Об этом Reuters сообщило со ссылкой на судоходное агентство Tribeca. Танкер James II под флагом Палау следовал без груза и подвергся атаке примерно в 80 км к северу от района Тюркели. Еще два танкера — Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне — были атакованы во время перевалки между судами. Турция направила к месту происшествия катера береговой охраны.

По данным Tribeca, никто из членов экипажей не пострадал. Украина и Россия атаку не комментировали. Минтранс Турции также не дал комментариев.

Все три судна ранее перевозили российскую нефть и попали под санкции. Altura и Velora перевозили нефть «Роснефти» и находятся под санкциями ЕС с 24 октября 2025 года. Позднее санкции против судов также ввели Швейцария, Великобритания и Канада. С 19 ноября 2025 года ими управляет турецкая компания Pergamon Denizcilik Isletmeleri. Altura и Velora связывают с сетью компаний, связанных с Эктором Варелой де Леоном и Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника верховного лидера Ирана. Танкер James II использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов из российских портов с июня 2024 года. 20 мая 2025 года Великобритания ввела против него санкции.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com