Белорус прятался от невесты в поле 28.05.2026, 14:20

Иллюстративное фото: Shutterstock

И попытался покинуть страну.

В Минске мужчина проиграл в казино деньги своей невесты, а после попытался скрыться, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Пара около года жила вместе и готовилась к свадьбе. Однако со временем девушка начала замечать пропажу денег. Сначала из квартиры исчезли тысяча долларов и 400 рублей, а затем с ее банковской карты списали более 7500 рублей.

Минчанка заподозрила жениха, поскольку доверяла ему доступ к своему телефону и интернет-банкингу. Когда она напрямую спросила его о пропавших деньгах, мужчина все отрицал, а вскоре исчез.

Как рассказали в милиции, 38-летний минчанин спрятался в поле и собирался уехать из страны. Там его и задержали оперативники после обращения потерпевшей.

Позже мужчина признался, что проиграл деньги возлюбленной в казино. По его словам, из-за случившегося он испытывал стыд.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

