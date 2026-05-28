Белорус прятался от невесты в поле

Белорус прятался от невесты в поле7
- 28.05.2026, 14:20
И попытался покинуть страну.
В Минске мужчина проиграл в казино деньги своей невесты, а после попытался скрыться, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Пара около года жила вместе и готовилась к свадьбе. Однако со временем девушка начала замечать пропажу денег. Сначала из квартиры исчезли тысяча долларов и 400 рублей, а затем с ее банковской карты списали более 7500 рублей.
Минчанка заподозрила жениха, поскольку доверяла ему доступ к своему телефону и интернет-банкингу. Когда она напрямую спросила его о пропавших деньгах, мужчина все отрицал, а вскоре исчез.
Как рассказали в милиции, 38-летний минчанин спрятался в поле и собирался уехать из страны. Там его и задержали оперативники после обращения потерпевшей.
Позже мужчина признался, что проиграл деньги возлюбленной в казино. По его словам, из-за случившегося он испытывал стыд.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.