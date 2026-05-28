закрыть
28 мая 2026, четверг, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продолжатся «сюрпризы» погоды

1
  • 28.05.2026, 14:53
  • 1,928
В Беларуси продолжатся «сюрпризы» погоды
фото: zerkalo.io

Синоптики сообщили о ситуации в пятницу.

Белгидромет в очередной раз на этой неделе объявил оранжевый уровень опасности. В пятницу, 29 мая, это связано с сильным ветром. За минувшие сутки он уже повалил сотни деревьев по всей стране.

«Утром и днем 29 мая (пятница) во многих районах республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в предупреждении синоптиков.

фото: zerkalo.io

Отмечается, что 29−31 мая погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. 29 мая, кроме ветра, ожидаются кратковременные дожди по всей стране и грозы в отдельных районах. Ночью +3…+8°С, днем от +8°С по северо-востоку до +19°С по юго-западу. 30 мая ситуация с осадками та же, ночью +3…+10°С, днем +11...+16°С, по западу до +23°С. В воскресенье, 31 мая, область дождей в стране уменьшится, грозы не прогнозируются. Ночью +2…+9°С, максимальная днем +12…+18°С; по западу ночью +10…+12°С, днем +19…+23°С.

Напомним, 27 мая сильный ветер повалил в стране минимум 229 деревьев, в результате повреждены 13 авто. Еще были повреждены крыши двух жилых домов и еще восьми построек. Из‑за шквалистого ветра и дождя без света оставались почти 300 населенных пунктов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов