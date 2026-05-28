Путин ездит с броневиком, пулеметом, РЭБ и вертолетом

Путин и кортеж из 16 машин заметили в Астане 28 мая

Фото: Скриншот

Глава Кремля всерьез опасается за свою жизнь.

28 мая президент России Владимир Путина прибыл в Казахстан и перемещался по столице Астане с кортежем в 16 машин и дополнительной особой защитой с воздуха. На видео заметили бронемашину с пулеметчиком, который прикрывал кортеж и автомобиль главы Кремля. Как устроили охрану Путина от возможных атак?

Во время перемещения Путина по Астане перекрывали улицы, а центральную машину окружало 16 авто сопровождения и 14 мотоциклистов, рассказало росСМИ «Агентство. Новости». Кроме того, в небе слышали вертолет, который следил за угрозами с воздуха. Среди кортежа ехала специальная машина, оснащенная средством РЭБ, которое обезвреживает беспилотники. Кроме того, ехал броневик с пулеметчиком: на видео оружия не видно.

Система охраны Путина — как выглядит БКМ "Алан" Казахстан

Фото: Из открытых источников

Система охраны Путина — машина с РЭБ в кортеже в Казахстане, 28 мая

Фото: Скриншот

Система охраны Путина — полиция во время движения кортежа в Казахстане, 28 мая

Фото: Скриншот

Система охраны Путина — детали поездки в Астану 27-28 мая

Медиа объяснило, что 27 мая Путин прибыл в Казахстан, а 28 мая направился во Дворец независимости для встречи с президентом Касым-Жомарт Токаевым. В обоих случаях заметили особые меры безопасности для защиты главы Кремля. Вокруг его машины насчитали суммарно около 30 транспортных средств, не считая вертолетов, которые прикрывали сверху.

В материале рассказали, чем особенный броневик, который сопровождал Путина за границей. По словам военного эксперта Кирилла Михайлова, речь идет о бронемашине казахстанского производства — о многоцелевой бронированной колесной машине (БКМ) «Алан». Внутри БКМ — позиция для пулеметчика на крыше.

На других фото- и видеоматериалах заметили машину с РЭБом на крыше. Кроме того, отмечается, что во время перекрытия улиц вдоль дороги стояли правоохранители, которые следили за порядком.

Путин прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, написало росСМИ. За три дня до визита российского президента жителей Астаны предупредили, что будут особые «меры безопасности» с участием полиции, военных, военной авиации и техники. Российские журналисты уточнили, почему отдельно сообщили о кортеже Путина: из-за усиления влияния Федеральной службы охраны (ФСО), которая контролирует все его поездки.

