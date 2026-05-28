В России запаниковали из-за массового появления ряженых «героев СВО» 7 28.05.2026, 13:30

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ситуация стала неконтролируемой.

В России появилось большое количество ряженых «героев СВО», которые с помощью поддельных наград выдают себя за участников войны с Украиной, собирают деньги, выступают в школах перед детьми и добиваются снисхождения в судах. На проблему обратила внимание Общественная палата, передает «Коммерсантъ».

В ходе специального заседания член ОП Екатерина Колотовкина заявила, что фонды, НКО и частные лица массово выпускают собственные медали и ордена, внешне почти неотличимые от настоящих государственных наград. Также копии боевых знаков отличия свободно продаются на маркетплейсах, а проверить подлинность «ветеранского» статуса часто невозможно. «Ситуация стала уже неконтролируемой», — констатировала Колотовкина.

Она рассказала, что встретила троих мужчин в камуфляже с большим количеством наград, включая знаки, похожие на звезды Героев России. Позже выяснилось, что они занимались перевозкой гуманитарной помощи, а медали получили от общественных организаций. Колотовкина добавила, что ей стали угрожать после публикации фото этих людей.

«Это наболевшая тема», — подтвердила z-пропагандистка Анастасия Кашеварова. Она сообщила, что ей известно множество случаев, когда липовые «герои СВО» с фальшивыми наградами втирались в доверие к людям, чтобы выманить деньги.

«Самые злостные из них идут в школы, выступают перед молодежью — такую хрень, извините, там несут», — добавил Герой России Рустем Клупов. Один из таких лжеветеранов 25-летний Егор Буданов успел посетить с «уроками мужества» сразу несколько учебных заведений. Участник войны с Украиной Андрей Адаричев также рассказал, что ряженые «герои СВО» начали ходить в Госдуму и фотографироваться с депутатами.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк заявил, что даже сотрудники ФСБ и уголовного розыска обращаются за помощью, когда необходимо проверить человека, называющего себя «ветераном СВО». По его словам, липовые «герои» пользуются тем, что многие наградные документы Минобороны засекречены, в том числе «не стесняются спекулировать» фальшивыми медалями в случае проблем с законом. «Силовики вынуждены верить негодяю и проявлять незаслуженное снисхождение. И в суде это зачастую прокатывает», — отметил Вознюк.

Кашеварова предупредила, что после окончания войны с Украиной проблема только усилится: мошенники «выйдут на улицы попрошайничать» и будут «лезть во власть», поэтому надо разбираться с этим уже сейчас. В итоге в Общественной палате предложили ужесточить наказание за ношение поддельных наград, повысив штраф с 1-1,5 тыс. до 30-50 тыс. рублей. Также прозвучала идея о создании реестра наград общественных организаций с данными об учредителях и получателях, который мог бы вести Минюст. Однако некоторые участники обсуждения выступили против формирования подобной базы из-за риска утечек.

