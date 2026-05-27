«Россияне расслабились»: ВСУ начали подготовку к уничтожению Крымского моста
- 27.05.2026, 14:36
Украина забирает контроль над небом полуострова.
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы: сообщается о прилете по зданию штаба ВВС Черноморского флота РФ в Севастополе, который после уничтожения главного штаба ЧФ использовали как один из ключевых органов управления. Также взрывы звучали в Симферополе, где работала российская ПВО.
Что сейчас известно о результатах ударов ВСУ по объектам оккупантов в Крыму? Насколько серьезным может быть поражение штаба ВВС Черноморского флота РФ?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику ВСУ в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:
— В атаке участвовало несколько десятков дронов, плюс ракеты Storm Shadow по Севастополю. Это была комбинированная атака сразу по нескольким объектам. Удар был масштабным, прежде всего по военным объектам Севастополя, в основном по объектам оперативного управления.
Речь идет о штабах флота, управлении финансами и других подобных объектах. Несколько десятков дронов было сбито, по крайней мере два десятка. Они прикрывали заход ракет.
Россияне расслабились и думали, что будут заходить только дроны. Но на предельно малых высотах зашли ракеты и поразили часть зданий. Это уже точно. Сейчас идет подсчет так называемых убытков, но уже подтверждено, что ракетный удар был нанесен по нескольким зданиям уровня штаба флота и финансовых институций оккупационной власти.
Часть дронов, естественно, тоже прошла. Другие сбивали уже над городом, и они падали туда, куда попали, в том числе в здания. Это уже боевая работа по уничтожению. В течение суток Генеральный штаб ВСУ, вероятно, подтвердит непосредственные поражения. Но то, о чем мы сейчас говорим, пока идет из российских пабликов.
— Удары по оккупированному Крыму стали уже почти обыденностью. Можно ли говорить, что ВСУ фактически контролируют небо над полуостровом, и чем это грозит российской армии?
— Полностью небо над Крымом пока не контролируется. Если дроны ВСУ сбивают, значит, у оккупантов все-таки остаются средства противовоздушной обороны. Особенно мощно прикрывается направление в сторону Керченского моста.
Сейчас можно говорить, что ВСУ более-менее контролируют запад Крыма. Это западное побережье на глубину нескольких десятков километров, возможно, примерно до 100 километров. В эту зону входят север Крыма, Армянское и Джанкойское направления, запад и юго-запад, а также Севастопольское направление, которое доходит до Симферополя.
По большому счету, можно сказать, что в небе ВСУ контролируют весь западный Крым. Сейчас идет боевая работа по установлению контроля над всем Крымом и всем его воздушным пространством. Этот процесс будет долгим, потому что россияне пытаются полностью перекрыть Крым, как и Москву, и очень быстро восстанавливают свою ПВО.
Поэтому мы постоянно слышим об ударах по российским системам противовоздушной обороны в Крыму, по зенитно-ракетным комплексам и локаторам радиотехнических войск РФ.
— Какие цели в Крыму могут стать следующими для ВСУ? Можно ли ожидать, что будет окончательно решен вопрос с Крымским мостом?
— Целями точно будут локаторы и ЗРК, то есть все, что светится как новогодние елки. Будет продолжаться борьба за превосходство в воздухе. Оно пока еще не достигнуто, но такая цель стоит.
Также целями будут военные объекты. Сейчас в Крыму около 150 таких объектов, которые развернули россияне. В основном они стационарные. Это еще старые советские военные объекты, которые мы прекрасно знаем, потому что сами там находились. Мы знаем их расположение и понимаем, как к ним подойти.
В первую очередь — это будут бухты, связанные с локациями Черноморского флота, где он еще как-то присутствует. Также это будут нефтебазы, которые там еще остались, и аэродромы. Таких объектов еще очень много: Кача, Саки, Бельбек, вплоть до Керченского направления.
Все это подготовительные операции для уничтожения того же Керченского моста. Потому что пока мы полностью не уничтожим крымскую ПВО и не завоюем превосходство в воздухе над Крымом, до Керченского моста мы не доберемся.