закрыть
27 мая 2026, среда, 8:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Громкие взрывы в Крыму: уничтожен штаб ВВС Черноморского флота РФ

  • 27.05.2026, 7:38
  • 3,488
Громкие взрывы в Крыму: уничтожен штаб ВВС Черноморского флота РФ
Фото: «Крымский ветер»

Севастополь и Симферополь в огне.

Во временно оккупированном Крыму 27 мая прогремели взрывы. Громко было в Симферополе и в Севастополе.

В частности, сообщается о прилете по зданию штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота - основному органу управления после уничтожения главного штаба. Об этом пишет «Крымский ветер».

Взрывы в Севастополе

О взрывах в Севастополе «Крымский ветер» сообщил утром 27 мая. В канале появилась фотография с дымом, поднимающимся над местом вероятного прилета – и комментарием: «В Севастополе таки что-то хорошо горит в районе бухты».

Фото: «Крымский ветер»
Фото: «Крымский ветер»

За считанные минуты в «Крымском ветре» назвали вероятную цель удара по Севастополю.

«В Севастополе прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя, сообщает подписчик. Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления. Пожар в этом или в соседнем здании», – отметили там, добавив фото здания штаба.

Фото: «Крымский ветер»

Новые фото из города, по данным «Крымского ветра», лишь еще раз подтвердили изначальный вывод.

«Похоже, действительно «прикурен» штаб ВВС ЧФ», – пишет канал.

Фото: «Крымский ветер»

«Машины скорой помощи едут в центр Севастополя из разных концов города, сообщают подписчики. Напомним, там два пожара – в районе Севастопольской бухты и в районе штаба ВВС ЧФ РФ», – отметил «Крымский ветер» около 06:30.

Взрывы в Симферополе

В Telegram-канале Exilenova+ тем временем сообщили, что громко было также в оккупированном Симферополе.

«Сообщают об взрывах в Симферополе», – отметили там, сопроводив сообщение видео с места.

А «Крымский ветер» сообщил о работе российской ПВО в районе Таврической ТЭС под Симферополем (фото сделано в 05.02).

Фото: «Крымский ветер»

По данным канала, после взрывов в небе виден дым, а по городу помчались «машины с сиренами» – то ли «скорые», то ли пожарные.

В Z-пабликах тем временем начали писать о «ракетной атаке» со стороны Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина