Громкие взрывы в Крыму: уничтожен штаб ВВС Черноморского флота РФ 27.05.2026, 7:38

Фото: «Крымский ветер»

Севастополь и Симферополь в огне.

Во временно оккупированном Крыму 27 мая прогремели взрывы. Громко было в Симферополе и в Севастополе.

В частности, сообщается о прилете по зданию штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота - основному органу управления после уничтожения главного штаба. Об этом пишет «Крымский ветер».

Взрывы в Севастополе

О взрывах в Севастополе «Крымский ветер» сообщил утром 27 мая. В канале появилась фотография с дымом, поднимающимся над местом вероятного прилета – и комментарием: «В Севастополе таки что-то хорошо горит в районе бухты».

За считанные минуты в «Крымском ветре» назвали вероятную цель удара по Севастополю.

«В Севастополе прилет в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя, сообщает подписчик. Как мы ранее сообщали, после уничтожения главного штаба ЧФ, штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления. Пожар в этом или в соседнем здании», – отметили там, добавив фото здания штаба.

Новые фото из города, по данным «Крымского ветра», лишь еще раз подтвердили изначальный вывод.

«Похоже, действительно «прикурен» штаб ВВС ЧФ», – пишет канал.

«Машины скорой помощи едут в центр Севастополя из разных концов города, сообщают подписчики. Напомним, там два пожара – в районе Севастопольской бухты и в районе штаба ВВС ЧФ РФ», – отметил «Крымский ветер» около 06:30.

Взрывы в Симферополе

В Telegram-канале Exilenova+ тем временем сообщили, что громко было также в оккупированном Симферополе.

«Сообщают об взрывах в Симферополе», – отметили там, сопроводив сообщение видео с места.

А «Крымский ветер» сообщил о работе российской ПВО в районе Таврической ТЭС под Симферополем (фото сделано в 05.02).

По данным канала, после взрывов в небе виден дым, а по городу помчались «машины с сиренами» – то ли «скорые», то ли пожарные.

В Z-пабликах тем временем начали писать о «ракетной атаке» со стороны Украины.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com