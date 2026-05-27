Секретные «ударные крылья» ВСУ перерезали маршрут россиян в глубоком тылу

Секретные «ударные крылья» ВСУ перерезали маршрут россиян в глубоком тылу1
- 27.05.2026, 8:07
Силы беспилотных систем (СБС) совместно с Силами обороны Украины заблокировали логистический маршрут российских оккупантов Р-280 на юге Украины.
Об этом сообщает 412 бригада Nemesis СБС.
Речь идет о маршруте «Мариуполь - Мелитополь - Симферополь», где происходит масштабная охота на вражескую логистику.
«Приоритетные цели - военная техника и обеспечение оккупантов в их так называемом «глубоком тылу». Для этого мы применяем секретные ударные «крылья», которые ранее не фигурировали в публичном пространстве», - говорится в заявлении.
Украинские воины рассказали, что благодаря тесному взаимодействию с производителем удалось создать комплекс, идеально адаптированный именно под такие задачи.
«Эффективность работы системы подтверждена десятками уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков. Масштаб потерь заставил командование РФ и оккупационные власти ограничить движение тяжелой техники по так называемой трассе «Новороссия», - говорится в заявлении.
412 бригада Nemesis отметила, что попытки россиян использовать полевые и грунтовые дороги для объезда оказываются напрасными, поскольку украинские дроны успешно обнаруживают и ликвидируют цели на любом ландшафте.