Россияне бегут на нескольких направлениях 27.05.2026, 8:38

В «Атеш» рассказали об эффективных ударах Украины.

Силы обороны Украины наносят все более результативные удары по объектам оккупантов средней дальности.

В последнее время заметно возросло количество ударов по полевым складам и запасным командным пунктам армии РФ в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщили агенты движения «Атеш», находящиеся в составе российских группировок «Восток» и «Днепр».

По их данным, украинские БПЛА Hornet активно работают вдоль трассы Таганрог – Джанкой, которая остается ключевой артерией снабжения всего Южного направления.

При этом глубина таких ударов постоянно увеличивается, а объекты, считавшиеся недосягаемыми еще год назад, теперь регулярно становятся целями.

Как утверждают партизаны, склады и инфраструктура, которые оставались нетронутыми с 2022 года, сейчас уничтожаются один за другим.

На фоне этого российское командование спешно перебрасывает уцелевшие резервы еще дальше – за Мариуполь, пытаясь вывести их из зоны поражения.

В то же время по этой причине снабжение передовых подразделений усложняется. Это может повлиять на темпы наступательных действий армии РФ и ее способность поддерживать давление на фронте.

