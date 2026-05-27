Россияне бегут на нескольких направлениях
- 27.05.2026, 8:38
В «Атеш» рассказали об эффективных ударах Украины.
Силы обороны Украины наносят все более результативные удары по объектам оккупантов средней дальности.
В последнее время заметно возросло количество ударов по полевым складам и запасным командным пунктам армии РФ в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщили агенты движения «Атеш», находящиеся в составе российских группировок «Восток» и «Днепр».
По их данным, украинские БПЛА Hornet активно работают вдоль трассы Таганрог – Джанкой, которая остается ключевой артерией снабжения всего Южного направления.
При этом глубина таких ударов постоянно увеличивается, а объекты, считавшиеся недосягаемыми еще год назад, теперь регулярно становятся целями.
Как утверждают партизаны, склады и инфраструктура, которые оставались нетронутыми с 2022 года, сейчас уничтожаются один за другим.
На фоне этого российское командование спешно перебрасывает уцелевшие резервы еще дальше – за Мариуполь, пытаясь вывести их из зоны поражения.
В то же время по этой причине снабжение передовых подразделений усложняется. Это может повлиять на темпы наступательных действий армии РФ и ее способность поддерживать давление на фронте.