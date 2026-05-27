Израиль создает «микровоздушные силы» 27.05.2026, 8:30

Фото: Elisha Ben Kimon / ynetnews.com

С чем они будут бороться?

Армия обороны Израиля формирует специальные подразделения микровоздушных сил для боев на юге Ливана. Это позволяет пехоте самостоятельно проводить разведку и наносить удары по боевикам Хезболлы.

Об этом сообщает портал Ynet News.

Сухопутные войска Израиля проходят через самое быстрое технологическое изменение в своей истории. Ранее беспилотники были лишь вспомогательным инструментом, но теперь каждое полевое подразделение имеет собственные воздушные силы.

Школа беспилотников Северного командования является одним из военных заведений, в котором куются БпЛА-силы ЦАХАЛ. Сегодня беспилотные технологии используют десятки резервных команд непосредственно на линии фронта.

Командир школы, объясняет новую концепцию так:

«Мы превратили войну с помощью беспилотников в профессию. Если раньше беспилотники были небольшим инструментом поддержки, то сегодня полевые подразделения имеют собственные «микровоздушные силы». Значительная часть миссий, от идентификации врага, определения целей, сброса полезных грузов, управления более тяжелыми беспилотниками и других сложных задач, которые невозможно детализировать, теперь выполняется самостоятельно беспилотниками».

Тактический кошмар в горах Ливана

Рельеф южного Ливана создает огромные проблемы для военных. Глубокие долины и густые кустарники позволяют боевикам Хезболлы надежно маскироваться. Дроны стали единственным способом полностью контролировать это пространство.

Опытный оператор видит то, что скрыто от глаз обычной пехоты. Это делает полевого командира почти всемогущим.

Уроки от ВСУ

Израиль внимательно изучает опыт российско-украинской войны, потому что главной угрозой последних месяцев стали FPV-дроны Хезболлы. Некоторые из них используют оптоволоконные кабели, что делает их неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы.

Командование внедряет новую оборонную доктрину. Она включает системы обнаружения и перехвата, однако идеального решения пока не существует. Кривая обучения растет бешеными темпами с обеих сторон конфликта.

Одних только технологий для победы недостаточно. В школе готовят специализированных солдат - наблюдателей неба. Они отвечают за раннее предупреждение о подлете вражеских аппаратов.

Армия теперь использует комплексную защиту от дронов:

Специальные физические защитные сетки.

Маскировка под особенности рельефа.

Использование стрелкового оружия для сбивания дронов.

Постоянное сканирование радиоэфира.

Эта доктрина является последним слоем защиты, как бронежилет для солдата.

«Это однозначно спасает жизни. Мы хотим донести это сообщение до как можно большего количества солдат в полевых условиях, потому что, в конце концов, эта доктрина является последним и самым важным слоем защиты», - говорит руководитель школы дронов.

