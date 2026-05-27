Вольфович заговорили о «вторжении» украинских дронов: что задумал Лукашенко? 1 27.05.2026, 8:17

Александр Вольфович

В ISW объяснили планы диктатора.

В Беларуси заявили о том, что за неделю якобы зафиксировали более 100 попыток дронов Сил обороны пересечь украинско-белорусскую границу. Там обвинили Украину в том, что по крайней мере часть этих БпЛА были нацелены на белорусскую пограничную инфраструктуру.

Эти заявления могут быть созданием условий для оправдания дроновых ударов РФ по Украине с территории Беларуси – что дало бы России возможность эффективнее атаковать логистику на западе и северо-западе нашего государства. Такое объяснение выдвинули аналитики Института изучения войны (ISW).

Что заявили в Беларуси и зачем было сделано это заявление

С заявлением о «дроновую угрозу» со стороны Украины выступил генерал-лейтенант Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он 26 мая заявил, что белорусские войска «зафиксировали» 116 попыток украинских беспилотников пересечь международную границу с Беларусью за последнюю неделю.

Вольфович также утверждал, что некоторые случаи пересечения границы украинскими беспилотниками якобы были преднамеренными попытками атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

Заявления Вольфовича прозвучали на фоне недавних предупреждений украинских чиновников о том, что Россия давит на Беларусь, чтобы она провела операции против Украины или неуказанного государства НАТО.

В ISW считают, что Беларусь вряд ли начнет наземное вторжение против Украины. Аналитики не наблюдают и не имеют данных о наращивании на границе таких белорусских сил, которых было бы достаточно для наземного вторжения. России при этом, по оценкам ISW, также не хватает резервов, необходимых для поддержки белорусских войск в случае наземного вторжения в Украину.

«Вместо этого Россия может использовать заявленные случаи присутствия украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси, чтобы оправдать использование белорусской территории для осуществления «ответных ударов» по Украине. Белорусская территория позволит России осуществлять непрерывные удары беспилотниками по украинским наземным линиям связи на западе и северо-западе, которые российские беспилотники пока не могут легко поразить с высокой точностью и большой полезной нагрузкой», – отметили аналитики.

В ISW считают, что запуски «Шахедов» и «Молний» из Беларуси дали бы оккупационной армии возможность атаковать автомагистраль М-06, которая проходит через западные украинские области, включая ключевые маршруты поставок из Польши в Украину, а также железную дорогу, соединяющую Польшу и Украину.

«Российские войска уже атакуют западные украинские области с российской территории, но запуск беспилотников из Беларуси позволит российским войскам использовать дистанционно управляемые беспилотники «Шахед» и «Молния», что повысит их точность и способность поражать движущиеся цели вдоль украинских линий наземной связи», – объяснили в ISW.

В качестве примера аналитики привели заявленный Украиной случай, когда российский оператор БПЛА, сидя в Беларуси, 22 декабря 2025 года нанес удар по грузовому поезду вблизи Коростеня на Житомирщине (около 50 километров к югу от белорусской границы).

«Заявления Вольфовича и недавние украинские предупреждения по Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в собственных военных целях, в частности для ударов по стратегически важным объектам в тылу запада Украины», – резюмировали в ISW.

