Туапсе снова в огне: после атаки дронов пылает нефтебаза 1 27.05.2026, 7:59

Фото: Supernova+

На кадрах хорошо видно зарево в небе.

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе, пишет «Фокус».

После серии взрывов в Туапсе фиксируется пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Вероятно, под ударом дронов этой ночью могла оказаться местная нефтебаза. Об этом пишут OSINT-аналитики.

«Туапсе 5.0, подтверждаем пожар на нефтебазе», — сообщают в сети.

Аналитики также показали кадры вероятной атаки на город этой ночью. На них видно зарево в небе, а также слышны взрывы и звуки работы сил противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что официального подтверждения поражения нефтебазы в Туапсе на момент публикации не поступало. Местные власти атаки на регион не комментировали.

В то же время поздно вечером 26 мая глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявлял о воздушной тревоге в районе. Чиновник предупреждал об угрозе атаки беспилотников для Туапсе и окрестностей и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Напомним, нефтеперерабатывающие мощности россиян в Туапсе уже не впервые подвергаются атакам беспилотников. Генштаб ВСУ сообщал, что в апреле удары Сил обороны по портовой инфраструктуре города принес РФ убытки в размере более 300 миллионов долларов.

20 мая журналисты побывали в Туапсе после атак беспилотников и выяснили, что эксперты предупреждают об экологической катастрофе, а в местных аптеках разбирают сорбенты и респираторы. В то же время с пляжей прогоняют волонтеров и запрещают снимать разрушенные атаками цистерны.

В начале мая дроны снова добрались до Туапсе, где ударили по морскому порту и местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), после чего на предприятии поднялся пожар.

