27 мая 2026, среда, 8:15
Ракеты атаковали Таганрог и Воронеж: над аэродромами дым

  27.05.2026, 7:48
Фото: Exilenova+

В российских городах прогремела серия взрывов.

Под утро 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов, после чего поднялся дым. В сети пишут, что города могли оказаться под ракетной атакой, передает «Фокус».

В Таганроге атака могла произойти на территорию объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Об этом сообщают OSINT-каналы, которые исследовали кадры с последствиями обстрела, распространяемые в сети.

«Таганрог, предварительно, атака и вспышка произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники», — пишут аналитики.

По данным из сети, атака на Таганрог была нанесена якобы по меньшей мере двумя ракетами. Однако официальных данных по обстрелу на момент публикации не поступало.

Российские Telegram-каналы пишут, что над Таганрогом якобы была сбита ракета. В результате «падения обломков» загорелись якобы несколько автомобилей на улицах, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Атака на Воронеж

Кроме Таганрога, примерно в то же время утром стало известно о взрывах и попаданиях в российском городе Воронеж. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной и дроновую опасность.

Мониторинговые каналы сообщают, что в Воронеже после взрывов также поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ «Балтимор».

