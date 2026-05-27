Белорусские ученые заявили, что разработали лекарство, эффективное против рака легких 27.05.2026, 6:00

Препарат показал хорошие результаты на доклинических испытаниях.

Белорусские ученые создали препарат для борьбы с раком легких, рассказала замдиректора по научной и инновационной работе Института физико-органической химии НАН Татьяна Невар, пишет БелТА.

Сейчас у института в разработке два препарата, аналогов у которых нет. Исследователи уже дошли до стадии клинических испытаний.

- Один из них – препарат на основе циклопептида, в ходе доклинических испытаний показавший высокую эффективность против рака легких. Мы возлагаем огромные надежды на этот препарат, ожидаем, что клинические испытания покажут хорошие результаты, – рассказала Татьяна Невар.

Также в институте уделяют внимание разработке препаратов генной терапии.

- В их числе препарат для лечения муковисцидоза – тяжелого генного заболевания, которое уносит десятки жизней маленьких детей, а курс терапии стоит несколько десятков миллионов долларов, – отметила Невар.

Она добавила, что останавливаться на одном заболевании ученые не планируют.

