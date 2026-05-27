закрыть
27 мая 2026, среда, 2:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска третий год не может податься на польское гражданство из-за «простого» развода на родине

  • 27.05.2026, 2:10
Белоруска третий год не может податься на польское гражданство из-за «простого» развода на родине

Она нашла выход.

Ирина (имя изменено) планировала подать документы на польское гражданство еще в 2024 году, но до сих пор этого не сделала. Виной всему ее белорусское свидетельство о разводе. Дело в том, что женщина расторгла брак не в суде, а через загс. Лишь недавно ей удалось решить бюрократические вопросы, которые позволят наконец податься на гражданство. О долгой бюрократической борьбе она рассказала MOST.

Ирине 32 года. В Польше она живет уже пять лет, в 2023 году получила постоянный ВНЖ по карте поляка. Через год она планировала подать документы на польское гражданство, но готовиться к этому начала заранее. В числе прочего нужно было зарегистрировать (умейсцовить) белорусские акты гражданского состояния: свидетельства о рождении, о первом браке, о разводе и о втором браке.

Умейсцовене (umiejscowienie) — это внесение в польские государственные реестры документов, выданных за границей.

Ирина обратилась в польский загс, но там выяснилось, что зарегистрировать свидетельство о разводе не получится: для этого нужен номер судебного дела. А его у Ирины не было: ее развод был оформлен в загсе.

В Беларуси такой вариант возможен, если у супругов нет несовершеннолетних детей и имущественных споров. В Польше подобной процедуры нет — все разводы оформляются в судебном порядке.

«Мы были шесть лет в разводе и не поддерживали контакт»

Однако решить эту проблему все же можно. Для подобных случаев предусмотрена процедура признания иностранного свидетельства о разводе (uznanie wyroku rozwodowego). Ею занимаются окружные суды по месту жительства заявителя в Польше, а если обе стороны живут за границей — Окружной суд в Варшаве.

Ирина обратилась в Окружной суд Катовице. Однако там сотрудница канцелярии пришла к выводу, что, раз ни Ирина, ни ее бывший супруг не являются гражданами Польши, заявление должно рассматриваться в столице.

Тогда белoруска направила документы в Окружной суд Варшавы, но спустя два года и один месяц их вернули обратно — по месту юрисдикции.

После этого в деле наконец появились подвижки, однако Ирину ждал новый сюрприз. Оказалось, бывший супруг, который постоянно проживает в Беларуси, должен быть уведомлен о начатом в Польше судебном процессе.

— На тот момент мы уже были шесть лет в разводе и вообще не поддерживали контакт, — объясняет белoруска. — Мне пришлось выходить с ним на связь и просить забрать письмо.

Так Ирина узнала, что письмо мужчине было доставлено с привлечением белoрусского суда. Из этого она сделала вывод, что в заявлении достаточно указать актуальный адрес бывшего супруга, а если суд не сможет вручить письмо — это будет считаться подтверждением попытки надлежащего уведомления стороны о процессе.

Дело закрыли спустя почти три года

На днях Ирина получила уведомление из судебного онлайн-портала, что дело закрыто в ее пользу — спустя два года и 10 месяцев после подачи документов в Варшаве.

Теперь белoруска ждет письменное решение, которое ей должны прислать по почте. После его получения она сможет завершить регистрацию свидетельства о разводе в Польше, а также зарегистрировать новое свидетельство о браке.

— [Сотрудница] ужонда (госоргана. — Прим. ред.) как-то пошутила, что мой супруг, согласно польским книгам актов гражданского состояния, все еще кавалер (холостой. — Прим. ред.), — говорит белoруска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина