Белоруска третий год не может податься на польское гражданство из-за «простого» развода на родине 27.05.2026, 2:10

Она нашла выход.

Ирина (имя изменено) планировала подать документы на польское гражданство еще в 2024 году, но до сих пор этого не сделала. Виной всему ее белорусское свидетельство о разводе. Дело в том, что женщина расторгла брак не в суде, а через загс. Лишь недавно ей удалось решить бюрократические вопросы, которые позволят наконец податься на гражданство. О долгой бюрократической борьбе она рассказала MOST.

Ирине 32 года. В Польше она живет уже пять лет, в 2023 году получила постоянный ВНЖ по карте поляка. Через год она планировала подать документы на польское гражданство, но готовиться к этому начала заранее. В числе прочего нужно было зарегистрировать (умейсцовить) белорусские акты гражданского состояния: свидетельства о рождении, о первом браке, о разводе и о втором браке.

Умейсцовене (umiejscowienie) — это внесение в польские государственные реестры документов, выданных за границей.

Ирина обратилась в польский загс, но там выяснилось, что зарегистрировать свидетельство о разводе не получится: для этого нужен номер судебного дела. А его у Ирины не было: ее развод был оформлен в загсе.

В Беларуси такой вариант возможен, если у супругов нет несовершеннолетних детей и имущественных споров. В Польше подобной процедуры нет — все разводы оформляются в судебном порядке.

«Мы были шесть лет в разводе и не поддерживали контакт»

Однако решить эту проблему все же можно. Для подобных случаев предусмотрена процедура признания иностранного свидетельства о разводе (uznanie wyroku rozwodowego). Ею занимаются окружные суды по месту жительства заявителя в Польше, а если обе стороны живут за границей — Окружной суд в Варшаве.

Ирина обратилась в Окружной суд Катовице. Однако там сотрудница канцелярии пришла к выводу, что, раз ни Ирина, ни ее бывший супруг не являются гражданами Польши, заявление должно рассматриваться в столице.

Тогда белoруска направила документы в Окружной суд Варшавы, но спустя два года и один месяц их вернули обратно — по месту юрисдикции.

После этого в деле наконец появились подвижки, однако Ирину ждал новый сюрприз. Оказалось, бывший супруг, который постоянно проживает в Беларуси, должен быть уведомлен о начатом в Польше судебном процессе.

— На тот момент мы уже были шесть лет в разводе и вообще не поддерживали контакт, — объясняет белoруска. — Мне пришлось выходить с ним на связь и просить забрать письмо.

Так Ирина узнала, что письмо мужчине было доставлено с привлечением белoрусского суда. Из этого она сделала вывод, что в заявлении достаточно указать актуальный адрес бывшего супруга, а если суд не сможет вручить письмо — это будет считаться подтверждением попытки надлежащего уведомления стороны о процессе.

Дело закрыли спустя почти три года

На днях Ирина получила уведомление из судебного онлайн-портала, что дело закрыто в ее пользу — спустя два года и 10 месяцев после подачи документов в Варшаве.

Теперь белoруска ждет письменное решение, которое ей должны прислать по почте. После его получения она сможет завершить регистрацию свидетельства о разводе в Польше, а также зарегистрировать новое свидетельство о браке.

— [Сотрудница] ужонда (госоргана. — Прим. ред.) как-то пошутила, что мой супруг, согласно польским книгам актов гражданского состояния, все еще кавалер (холостой. — Прим. ред.), — говорит белoруска.

