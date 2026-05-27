«Путин рискует нарваться на бунт» 27.05.2026, 0:30

Хозяин Кремля ищет способы создать «новую армию».

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале, что в России решили сверить данные резервистов:

«Там не мобилизация. Сейчас не надо паниковать и путать эти понятия. Они рассылают повестки с целью прибытия в военкомат для уточнения данных. Они сейчас делают то, что мы сделали в 2022 году, но мы это сделали законом Украины. Мы обязали всех военнообязанных прийти в территориальные центры комплектования и уточнить свои данные. Вот они сейчас проводят уточнение данных. На пятом году войну российская мобилизационная система начала хромать, давать сбой в плане мобилизации, и они решили провести сверку».

«Приходит российский гражданин в военкомат сверить данные по повестке. Если у него нет ВЛК, он проходит ВЛК, и тогда ему вручается мобпредписание. В мобпредписании указано время и место, куда явиться по такому-то сигналу. В дальнейшем им не надо будет рассылать повестки. Просто будет доведен сигнал до этого гражданина, и он обязан явиться туда, где написано у него в мобпредписании. Они сейчас проводят вот эту сверку для того, чтобы укомплектовать части мобприпиской, то есть все вакантные должности будут заполнены мобилизованными, которые находятся в запасе», - поделился информацией из России офицер ВСУ.

«Будет ли этот массовый призыв или не будет, сказать очень трудно. Мы знаем, что для Путина это политическое решение, которое может быть связано с угрозой пребывания у власти, то есть это может вызвать социальный бунт. Тем более когда граждане РФ придут в военкомат, а им дадут мобпредписание с конкретным указанием части, должности и времени прибытия в случае получения сигнала. Там не будет даты. Время «Ч» будет объявлено. Это и будет сигнал о начале всеобщей мобилизации или частичной для какой-то категории», - пояснил Жданов.

