26 мая 2026, вторник, 21:31
Украина начала большую охоту на логистику россиян

  26.05.2026, 20:29
125 грузовиков РФ поражено.

Российская логистика в глубоком тылу оккупированных территорий горит. Украина, нарастив дальнобойность своих FPV-дронов, в мае начала беспрецедентную кампанию.

Об этом сообщил OSINT-эксперт Клемент Молин (Clément Molin), изучив кадры ударов.

Эксперт сообщил о поражении в мае не менее 125 российских грузовиков, свыше 80 из которых были полностью уничтожены. Украина сосредоточилась на выбивании военных автомобилей и топливозаправщиков, пытаясь лишить оккупантов снабжения.

Основная масса ударов приходится на трассу Мариуполь - Таганрог, окрестности оккупированных Бердянска и Мелитополя. Также большое количество атак фиксируется на ключевых тыловых трассах Донецкой и Луганской областей.

- Ударная кампания ударов началась только в начале этого месяца и постепенно набирает обороты. Учитывая огромное количество видео, очевидно, что она имеет беспрецедентный характер, - пишет Молин.

Он отметил, что пока данная операция не сказалась на фронте. Однако, вероятно, уже в ближайшее время эффект появится.

