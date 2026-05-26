Правительство готовит запрет на вывоз из РФ дизтоплива и керосина 2 26.05.2026, 20:35

После остановки 25% мощностей НПЗ.

Правительство РФ готовится расширить запрет на вывоз из страны нефтепродуктов после серии налетов на нефтеперерабатывающие заводы, в результате которых остановились почти все НПЗ в Центральной части России, а нефтекомпании потеряли 25% мощностей по производству топлива, пишет The Moscow Times.

Вслед за запретом на экспорт бензина, действующим с конца марта, кабмин рассматривает возможность ограничения продаж за рубеж дизтоплива и керосина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, ситуация на топливном рынке обсуждалась во вторник у вице-премьера Александра Новака, к которому вызвали представителей нефтяных компаний. По итогам встречи нефтяникам было рекомендовано «сдерживать экспорт» нефтепродуктов. По словам одного из источников «Интерфакса», решение о запрете на экспорт керосина и дизеля находится в высокой степени готовности, хотя сроки его пока не определены.

По подсчетам Reuters, к началу второй половины мая из-за налетов беспилотников в России остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки, что составляет около четверти от российской. При этом в центральной части страны нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле. Вместе они выпускали свыше 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного топлива.

Только за май шесть НПЗ полностью или частично останавливали производство: среди них — «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза», занимающие 4-е и 2-е место по мощности в России.

По данным Bloomberg, загрузка российский нефтезаводов упала до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки, что даже ниже уровней бензинового кризиса осени прошлого года (4,88 млн баррелей в день). Тогда после серии налетов в стране возник дефицит топлива, АЗС в регионах вернулись к советской торговле по талонам, а биржевые цены на бензин побили исторические рекорды.

Из-за кризиса с производством топлива с начала мая выпуск нефтепродуктов в России переведен под жесткий правительственный контроль. Минэнерго подписало соглашения с 11 нефтяными компаниями, включая «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», в рамках которых спускает им обязательные к исполнению рекомендации по объемам производства топлива, отгрузкам на внутренний рынок, экспорту и продажам на бирже.

