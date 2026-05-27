На Дальнем Востоке анонсировали массовые отключения электричества 27.05.2026, 4:20

Из-за «критических» долгов населения по ЖКХ.

В Приморском крае вводятся массовые ограничения подачи электроэнергии и горячей воды в связи с высоким уровнем задолженности населения за коммунальные услуги, пишет The Moscow Times.

«Причиной стало критическое увеличение задолженности населения за энергоресурсы — сумма долга превысила 5,8 млрд российских рублей», — пояснили в пресс-службе ПАО «ДЭК».

В ближайшие дни мобильные бригады в составе представителей Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций начнут отключать неплательщиков. Уже разослано около 13 тысяч уведомлений: если долг не погасят в течение 20 дней, отключение произойдёт автоматически — без повторного предупреждения. Для восстановления подачи ресурсов нужно полностью погасить долг и оплатить пени. Самовольное подключение к сетям грозит административной ответственностью, предупреждают энергетики.

Ситуация развивается на фоне стремительного роста тарифов ЖКХ в России. Правительство заложило в федеральный бюджет повышение коммунальных платежей в среднем на 9,9% в 2026 году, на 8,7% в 2027-м и на 7,1% в 2028-м — итого за три года на 27,9%. При этом, по данным Росстата, в 2025 году рост цен на услуги ЖКХ стал рекордным за 15 лет (13,3% в годовом выражении). С начала 2026 года жители многих регионов жаловались на резко выросшие суммы в квитанциях; премьер-министр Михаил Мишустин возложил вину за это на местные власти.

В ноябре глава Минстроя Ирек Файзулин оценивал просроченную задолженность россиян за «коммуналку» в 415 млрд рублей, настаивая на возврате этих средств в экономику для модернизации сетей, износ которых в ряде регионов достигает 80%. В феврале власти анонсировали ускорение процедуры взыскания долгов за ЖКХ онлайн — через платформу ГИС ЖКХ с 2028 года.

