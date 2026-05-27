27 мая 2026, среда, 8:24
Власти РФ начали массовое изъятие земли в Подмосковье

  • 27.05.2026, 8:11
Фото: Корреспондент.net

Что происходит?

С января по апрель 2026 года в Московской области у собственников принудительно изъяли 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 488 гектаров. Как сообщило министерство имущественных отношений Подмосковья, земли располагались в Клину, Шатуре, Богородском и Орехово-Зуевском округах. Причина — владельцы несколько лет не обрабатывали наделы, из-за чего те заросли сорняками и молодыми деревьями. Изъятие произошло по решению суда после того, как собственники не исправили ситуацию в установленный срок. В дальнейшем участки выставили на торги и продали — совокупная стоимость составила 907,5 млн рублей.

Как уточняет РБК, процедура изъятия выглядит следующим образом: сначала муниципальный контроль фиксирует заброшенный участок и выдаёт предписание. Если владелец бездействует, информацию передают в Россельхознадзор, который штрафует нарушителя и обращается в суд для принудительного изъятия. После этого землю продают на торгах.

В прошлом году правительство утвердило основания для конфискации у россиян заброшенных садовых, огородных и приусадебных участков. Землю, согласно документу, могут признать заброшенной, если в течение трёх лет на ней ничего не выращивают, она заросла сорняками выше метра либо на ней появились деревья и кустарники (не связанные с благоустройством). Аналогичные меры — при захламлении отходами.

Участки под строительство изымают, если за пять лет на них не появилось ни одного зарегистрированного строения. Также грозит конфискация, если у уже построенных объектов разрушена крыша или стены, выпали окна или стёкла. Оценивает использование земли и соблюдение целевого назначения инспектор Росреестра.

