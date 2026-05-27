27 мая 2026, среда, 8:55
Танкер РФ пытался прорваться на Кубу – США его не пустили

  • 27.05.2026, 9:07
Фото: MarineTraffic

После почти месяца дрейфа в Саргассовом море судно изменило курс.

Соединенные Штаты Америки не разрешили танкеру РФ Universal пройти к Кубе. После почти месяца дрейфа в Саргассовом море судно изменило курс и направилось на юг, пишет The Insider.

Танкер вышел из российского порта Вистино и 6 апреля покинул Балтийское море в сопровождении российского корвета.

На пути через Атлантику его также сопровождали военные корабли РФ. При этом судно смогло пройти через Ла-Манш, несмотря на заявления британского премьера Кира Стармера о намерении Лондона задерживать российские суда, попавшие под санкции.

Танкер Universal находится под санкциями США и Евросоюза. Вашингтон ввел ограничения против судна в январе 2025 года, а ЕС внес его в санкционный список в мае. Официальная причина – перевозка российской нефти с использованием «практик судоходства повышенного риска».

