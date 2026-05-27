«Могу заплатить за себя, за того парня и за соседний столик» 2 27.05.2026, 9:39

2,424

Фото: onliner

Белоруска и ее молодой человек разбили все стереотипы об отношениях.

Момент, когда официант приносит счет, для многих первых свиданий становится минутой истины, которая может испортить впечатление от встречи. Чаще всего в таких ситуациях женщины ожидают, что счет закроет мужчина. Но героиня материала Onliner, инструктор по контраварийному вождению и автоблогер Мария Вашкевич, уверена, что «кто приглашает, тот и платит». Такой подход, по ее мнению, снимает неловкость и позволяет двум взрослым людям наслаждаться общением вместо того, чтобы устраивать бестолковую игру в угадайку. В вопросе: «Кто платит?» — главный критерий все же не гендер, а договоренность и личное желание. Журналисты не могли не поинтересоваться у Марии, как устроены финансовые отношения у нее с молодым человеком, который, к слову, еще и моложе на 18 лет.

«Я похоронила идею «мужчина-добытчик»

— Для меня свидание начинается там, где дружба или приятельские отношения переходят на новый уровень. Мы уже знаем друг друга, нам комфортно, и мы понимаем, зачем встретились. В такой ситуации вопрос об оплате какого-то счета в кафе не становится сюрпризом или полем для гендерных битв. Он решается естественно, как между двумя взрослыми людьми, которые уважают друг друга.

Классические патриархальные отношения «мужчина платит, а женщина взамен дарит свое внимание и секс» вызывают у меня внутренний протест. Меня не устраивает пассивная, почти товарная позиция. Я не хочу «заслуживать» ужин, а потом быть благодарной и отыгрывать роль образцовой хозяйки, стирать его трусы, подстраиваться под него, ездить куда он скажет, тратить на него кучу времени — и все это за небольшой «кусочек денег», точнее — вообще за еду. Ведь у некоторых мужчин есть такие ожидания:

«Я тебя угостил кофе, а ты мне теперь должна примерно все остальное».

Но если плачу я, я не хочу покупать себе покорного раба. И в этом контексте возможность заплатить — это акт щедрости и свободы. Это то, что я хочу сделать, а не то, что от меня ждут. И для меня секс — это не валюта для расчета, а взаимное удовольствие.

Эту «внегендерную концепцию» я перенесла из дружеских отношений. С подружками у нас заведено: кто первая предложила заплатить — та и платит. И это не про расчет, а про обмен энергией. Сегодня я щедрая волшебница, которая угощает и чувствует себя от этого прекрасно. Завтра обо мне позаботятся и купят мне круассан и салатик, и это тоже приятно и комфортно. Мы обе получаем «социальное поглаживание» и положительные эмоции, оставаясь, кстати, при этом при своих деньгах.

Последние 2 года я встречаюсь с парнем, который младше меня на 18 лет. У меня стабильная карьера и высокий доход, а он только в начале пути. Естественно, в абсолютных цифрах я трачу на наши совместные развлечения больше, и нас это не смущает. Он абсолютно не жадный. Если у него есть деньги, он с радостью меня угощает, куда-то ведет, покупает подарки. В процентном соотношении к его зарплате его вклад даже больше моего.

Для меня главное — его готовность быть щедрым, а не толщина кошелька.

Когда я планирую нашу поездку, например, в Узбекистан, я спокойно покупаю билеты и бронирую отели. Я это делаю, потому что это мое желание, моя идея и мой способ развлечься. Если я хочу, чтобы он составил мне компанию, то с чего бы ему оплачивать мой замысел? Если он захочет и сможет что-то оплатить — прекрасно. А нет так нет.

Что на самом деле портит свидание

Я замечаю, что некоторые мужчины зовут на свидание всех подряд в надежде, что кто-то их после этого «отблагодарит натурой». Если звать по 20 девушек в месяц и всех кормить, то это будет достаточно накладно, особенно если там обычная среднестатистическая зарплата. Когда их ожидания не оправдываются, у них ощущение, что их обокрали, и они ноют: «Вот поели и исчезли!» У меня на это простой ответ: «Перестаньте звать на свидания всех подряд, чтобы переспать с первой встречной за кофе».

А что касается оплаты счета, то проблема не в том, кто достает кошелек. Проблема в неловкости, которая возникает из-за невысказанных ожиданий. Когда люди вместо того, чтобы договориться (или хотя бы проявить инициативу действиями), начинают ходить вокруг да около, строить намеки или в последний момент «плыть по течению» с каменным лицом — вот это убивает всю атмосферу. Предсказуемость и ясность партнера куда важнее, чем любая, даже самая крупная сумма.

Намного страшнее, когда человек говорит «я тебя приглашаю», а потом сливается в момент расчета.

У меня пару раз был такой опыт с парнями, когда они каким-то образом соскакивали с оплаты элементарного кофе: «Ой, у меня что-то карточка не проходит», «Ой, у меня что-то Apple Pay не работает». Для меня это какой-то детский сад и нелепость. Ну я улыбнулась и заплатила за всех. Это же такая мелочь, в которой как-то даже стыдно и неловко за этого человека.

Если мужчина зовет меня и явно заинтересован во встрече, но предлагает разделить счет, я, скорее всего, откажусь. Зачем мне платить за его инициативу? Это выглядит нелогично. Но если он с порога честно говорит: «Слушай, у меня сейчас финансово сложно, но я очень хочу с тобой встретиться», — я без проблем оплачу все сама. Ценю честность выше условностей.

Мои выводы просты до банальности:

Знакомьтесь в жизни, а не на свиданиях. Находите романтику в уже существующих связях, а не ходите на собеседования к незнакомцам.

Платит тот, кто инициировал, это честно и логично. Если это ваша идея — будьте готовы за нее заплатить.

Откажитесь от гендерных ролей в финансах. Договаривайтесь так, как комфортно вам двоим, а не так, как «принято».

Бегите от жадности.

Жадный человек — плохой партнер в любой сфере жизни. Это качество, которое отравляет все.

Финансовая независимость для меня — это не просто возможность купить что угодно. Это свобода выстраивать отношения на своих условиях, без оглядки на устаревшие сценарии. Я могу позволить себе быть щедрой. Могу позволить себе платить за себя, за парня и, если придет фантазия, то и за соседний столик. И в этом есть и феминистический манифест, но прежде всего чистое, детское удовольствие от того, что я в состоянии сама создавать себе и близким приятные моменты, и от того, какая я крутая, классная и щедрая, какой я с детства мечтала быть.

«Нормально отношусь, когда в паре платит тот, у кого деньги»

Журналисты поговорили и с Владиславом, партнером Марии, чтобы узнать, разделяет ли он мнение своей избранницы.

— Мы встречаемся уже 2 года, и на сегодняшний день то, как организованы наши траты, не вызывает у меня какого-либо дискомфорта. В начале отношений для меня это было необычно и интересно. Может, было немного неловко, когда в ресторане Маша доставала карту и оплачивала счет. Но ничего страшного или болезненного я в этом не вижу — интересный опыт.

Мне приятно ощущать, что и меня могут чем-то угостить.

До встречи с Машей на свиданиях я всегда планировал свой бюджет так, чтобы оплачивать ужин и нести все расходы. Но если кто-то хотел оплатить счет за себя, то я не мешал — а вдруг у человека принципы. Сейчас, когда я инициирую наш выход куда-нибудь, то тоже плачу за нас обоих.

Я нормально отношусь к модели отношений, когда в паре платит тот, у кого на это есть и возможность, и желание. Так, например, когда мы ездили в Узбекистан, Маша взяла на себя основную часть расходов (перелет, гостиницы), за что я ей очень благодарен. Сам бы я туда не поехал, пока не могу себе позволить подобного рода отдых. В свою очередь я взял на себя обязанность оплачивать наши внутренние расходы в этой поездке — на рестораны, кафе, музеи и так далее. Я считаю, что мы оба справились замечательно с этими ролями и прекрасно провели время, каждый внес свой вклад в эту поездку и остался доволен.

Говоря о готовности быть щедрым, я бы сразу уточнил: речь не только о финансах, а в целом о любых ресурсах.

Любые значимые связи — любовные, дружеские, даже, как это ни парадоксально, враждебные — требуют вложений. Это ресурсы времени, мыслей, эмоций и, конечно, материальные ресурсы. Любое наше действие — подарок, помощь, совместное времяпрепровождение — имеет не только стоимость, но и ценность. И если стоимость часто фиксирована (цена вещи в магазине), то ценность — категория глубоко личная и изменчивая. Например, дорогие часы могут не иметь для человека никакой ценности, если это безликий презент. А вот простая, но продуманная вещь или действие, в которое вложены силы, время и понимание желаний другого, обладает огромной ценностью, даже если их цена невысока.

Секрет гармонии, как мне кажется, в том, чтобы найти этот баланс: делать для партнера то, что не отнимает у тебя непосильных ресурсов, но при этом бесценно для него. И наоборот. Когда вы приходите к такому взаимопониманию, отношения наполняются легкостью и радостью.

Щедрость в таком контексте — это не про чеки, а про взаимовыручку, уважение, внимание к мелочам, готовность проводить время вместе и создавать общие традиции.

Классический пример щедрости, невидимой для чужих глаз, — памятные даты. Для многих девушек важно, чтобы партнер помнил о дне первой встречи или начале отношений, отмечал это каким-то знаком внимания, маленьким букетом или просто особым временем вдвоем. А ведь многие мужчины воспринимают эту дату просто фактом в прошлом. Но именно готовность вложить свой ресурс (внимание, время, усилия) в то, что ценно для партнера, а не для тебя, и есть самый важный вклад и та самая щедрость, которая строит вашу связь.

Именно к такому взаимному пониманию мы с Машей пришли — и именно поэтому нам так хорошо вместе.

Мы вкладываемся в то, что по-настоящему ценно друг для друга.

Конечно, наш путь к этому взаимопониманию не всегда выглядит «стандартно» со стороны. Иногда мы сталкиваемся с осуждением или непониманием, особенно со стороны представителей более старшего поколения — даже тех, кто старше Маши.

В идеале я бы не выделял деньги в отдельную категорию, а рассматривал бы все ресурсы в совокупности. Любые отношения — это всегда взаимные вложения с обеих сторон. В моем случае, не обладая значительными финансовыми средствами, я вкладываюсь в отношения иначе: временем, помощью в делах, поддержкой. Важно, что мы оба понимаем: каждый из нас много отдает и столько же получает взамен. Это система, в которой выигрывают оба, и такое положение вещей всех устраивает.

Однако этот баланс хрупок. Как только один начинает «садиться на шею», превращаясь в убыточный проект или обузу, отношения теряют смысл. От таких связей, как и от людей, которые тянут на дно, нужно избавляться. Ведь главная цель любых отношений — улучшать качество жизни, делать ее легче и делиться не только радостью, но и трудностями. Я бесконечно ценю тех, к кому можно обратиться за помощью в любое время, и уверен, что отношения нужны именно для этого — чтобы делать жизнь другого человека проще и лучше, получая то же самое взамен.

«А зачем себя ограничивать?»

Прокомментировать мнение Марии касательно организации финансовых отношений в паре журналисты попросили психолога Оксану Ткачук.

— Считаю, что Мария делает стратегическую ошибку в подходе к знакомствам, утверждая, что свидание должно быть кульминацией уже существующих дружеских отношений. Ведь если исключать незнакомцев, то поле для поиска партнера сильно сужается — отсекается огромная часть потенциально подходящих для отношений мужчин.

Психолог предлагает взглянуть на ситуацию под другим углом: любой мужчина из ближнего окружения (коллега, друг друзей, знакомый по хобби) изначально был незнакомцем. Процесс узнавания друг друга уже произошел естественным образом. Точно такой же процесс, хотя и в более сжатые сроки, может произойти и на свидании с тем, кого женщина пока не знает. Подход «искать романтику в существующих связях» и избегать «собеседований с незнакомцами» создает излишнее давление, считает эксперт. Он наделяет свидание с новым человеком негативной окраской, делая его чем-то формальным и стрессовым.

По мнению Оксаны, гибридная стратегия — открытость к новым знакомствам через свидания и развитие уже существующей дружбы — выглядит более гибкой и эффективной. Она снимает ненужные барьеры и позволяет судьбе подать знак там, где его совсем не ждешь.

Почему денег недостаточно для защиты от абьюза

Оксана поддерживает стремление Марии к финансовой самостоятельности, но предлагает копнуть глубже. Мария описывает финансовую независимость как инструмент самосохранения, который практически гарантирует безопасность и страхует от отношений с абьюзером. Эксперт соглашается, что это мощный фактор защиты, но предупреждает: считать его панацеей — заблуждение.

— Да, финансовая независимость действительно сильно уменьшает шансы встретить абьюзера. Если женщина полностью себя обеспечивает и у нее есть «подушка безопасности», то она может уйти из токсичных отношений в любой момент. Это повышает субъективную уверенность и объективно усложняет партнеру манипуляции через деньги.

Однако психолог обращает внимание на ключевой нюанс: абьюз — это не всегда экономическое давление.

Тирания может проявляться в эмоциональной, психологической или сексуальной сферах. И здесь толщина кошелька может оказаться бессильной.

Если женщина финансово устойчива, а эмоционально — нет, то никакая финансовая независимость не спасет ее от встречи с авторитарным человеком или абьюзером.

Психолог поясняет: эмоционально неустойчивому человеку (не важно, мужчине или женщине) часто не хватает внутренних ресурсов, чтобы распознать манипуляцию на ранних стадиях, сказать твердое «нет» и отстоять свои границы. Такой человек может быть финансово самостоятельным, но при этом испытывать острую потребность в одобрении, поддержке или бояться одиночества. Этими «крючками» и цепляется манипулятор.

— Поэтому лично я топлю и за финансовую независимость для безопасности и за эмоциональную устойчивость. Сочетание этих двух факторов создает надежную основу для здоровых отношений. В этом случае у партнера попросту пропадает соблазн и возможность доминировать над вами или ставить в зависимое положение. Вы перестаете быть мишенью, потому что ваша защита состоит не только из денег, но и из здоровой самооценки, четких личных границ и способности выдерживать конфликты и неопределенность, не жертвуя собой, — утверждает Оксана.

«Платить за всех, чтобы избежать конфликта, это капитуляция вместо решения»

Психолог уделяет особое внимание описанному Марией «моменту истины» — той самой неловкой паузе, когда официант приносит счет. Эксперт соглашается, что невысказанные ожидания портят атмосферу, но предлагает не избегать дискомфорта, а использовать его как ценный диагностический инструмент.

Мария описывает ситуацию, когда мужчина на свидании начинал «плыть по течению» или придумывать отговорки о неработающей карте, а она, улыбаясь, просто платила за всех, чтобы снять напряжение. Специалист видит в этом поведении важный психологический нюанс.

Скорее всего, это говорит о том, что Мария не может выдерживать такое эмоциональное напряжение, и для того, чтобы его избежать, жертвует своими ресурсами. Хотя с какой стати?

Она может спокойно оплатить свой счет, а мужчина пусть решает свои проблемы с официантом сам.

Это такой маленький штрих к портрету: готовность пожертвовать деньгами, лишь бы не вступать в потенциально неприятный, но конструктивный конфликт.

По мнению эксперта, существует максимально простой и элегантный способ избежать всей этой драмы — проактивно заявить о своих правилах игры. Неловкости при оплате счета можно избежать, когда к вам подходит официант. В самом начале, когда приносят блюда, или в конце женщина может просто сказать: «Раздельный счет, пожалуйста».

— Уверяю вас, по реакции мужчины будет видно — он «за», «против» и в целом как он к этому относится. Если он в принципе адекватен, то никаких проблем не возникнет. Это спасает от неловкости и сразу вносит ясность.

Такой подход, считает психолог, работает лучше любого собеседования. Это не просто способ оплаты, а моментальная проверка на базовое уважение и совпадение взглядов.

Ваши отношения — ваши правила

Оксана поддерживает стремление Марии к созданию собственных правил в отношениях, но предлагает критически переосмыслить некоторые формулировки, чтобы сделать их еще более эффективными и экологичными.

— В правиле «Платит тот, кто инициировал» я вижу пережиток того самого «этикета», от которого автор хочет уйти. Я предложила бы переформулировать этот пункт: «Каждый платит так, как хочет». То есть если я хочу оплатить чужой счет, то оплачиваю. Если я не готова платить за другого человека — то, соответственно, не плачу. Если же я инициировала встречу, но не готова брать на себя финансовые обязательства, то лучше честно сказать об этом сразу.

Такой подход, по мнению эксперта, дает гораздо больше свободы и ответственности. Он позволяет женщине не чувствовать себя обязанной оплачивать свидание, если она его предложила, при этом не лишает ее возможности проявить щедрость, когда есть искреннее желание.

Оксана предлагает взглянуть на финальную часть текста Марии и ее своеобразный «манифест щедрости» не только как на декларацию финансовой независимости, но и как на потенциальное окно в ее внутренний мир и динамику отношений. Эксперт обращает внимание, что, возможно, у Марии есть такое убеждение: «если я щедрая, то я крутая и классная». Тем более что это очень социально одобряемое поведение.

— И тогда я бы задала следующий вопрос: а если вы экономная, то вы можете считать себя классной и крутой или уже нет? — резюмирует психолог.

Оксана предлагает задуматься: а не становится ли для Марии щедрость не просто внутренним желанием, а способом подтверждения собственной «хорошести»? В первую очередь — в собственных глазах, а во вторую — в глазах своего окружения?

— Возможно, что в этой паре Мария дает чаще, а мужчина — чаще берет. Если эта версия верна и это устраивает обоих, то все хорошо. Но важно понимать — не приведет ли постоянная роль «человека дающего» к эмоциональному выгоранию? Потому что такому человеку ведь тоже хочется, чтобы и о нем заботились в безопасных и поддерживающих отношениях. Здоровая щедрость рождается от избытка и желания делиться, а избыток может быть только в балансе давать-брать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com