закрыть
27 мая 2026, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске нашелся один из самых упрямых продавцов дорогой недвижимости

  • 27.05.2026, 9:55
В Минске нашелся один из самых упрямых продавцов дорогой недвижимости
Фото: realt.by

Он пытается продать дом больше трех лет, но цену не снижает.

В Минске минимум третий год пытаются сбыть коттедж в переулке Ржавецком. При этом его стоимость по-прежнему составляет 1,2 млн долларов, или 3,3 млн рублей, — продавец держит ее на одном уровне, пишет «Зеркало».

Дом был построен в 2021 году. Его общая площадь — 289,6 м², а жилая — 111,2 м².

Фото: realt.by

«В отделке использованы премиальные материалы, интерьер выполнен в классическом стиле с эксклюзивной мебелью, — указано в объявлении. — Респектабельное окружение, отличная экология и удобный выезд в центр города. Дом полностью готов к проживанию».

Этот дом продается как минимум с января 2023 года. Тогда его стоимость также была 1,2 млн долларов, а в рублях — почти 3,2 млн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина