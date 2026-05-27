В Минске нашелся один из самых упрямых продавцов дорогой недвижимости 27.05.2026, 9:55

Фото: realt.by

Он пытается продать дом больше трех лет, но цену не снижает.

В Минске минимум третий год пытаются сбыть коттедж в переулке Ржавецком. При этом его стоимость по-прежнему составляет 1,2 млн долларов, или 3,3 млн рублей, — продавец держит ее на одном уровне, пишет «Зеркало».

Дом был построен в 2021 году. Его общая площадь — 289,6 м², а жилая — 111,2 м².

Фото: realt.by

«В отделке использованы премиальные материалы, интерьер выполнен в классическом стиле с эксклюзивной мебелью, — указано в объявлении. — Респектабельное окружение, отличная экология и удобный выезд в центр города. Дом полностью готов к проживанию».

Этот дом продается как минимум с января 2023 года. Тогда его стоимость также была 1,2 млн долларов, а в рублях — почти 3,2 млн.

