27 мая 2026, среда, 12:11
Житель города на границе с Украиной: Люди уже иначе реагируют на слова о ВСУ

3
  27.05.2026, 10:36
  • 7,344
Ukrainos karys Legion
ФОТО: Oleksandro Chlynino 47-osios brigados nuotr

При виде настоящей силы лукашисты разбегутся.

В редакцию Charter97.org пишет читатель из маленького районного центра на юго-западе Беларуси. Он рассказал, как изменилось отношение белорусов к Вооруженным силам Украины:

— Наш район находится у самой границы с Украиной. Через него идет железная дорога и автодорога в соседнюю страну. Мы всегда жили рядом с Украиной: почти у каждого есть родственники по ту сторону границы. Да, последние 30 лет между нами была граница, паспортный и таможенный контроль, но связи оставались очень тесными. Между белорусами и украинцами никогда не было никаких противоречий.

Все изменилось в феврале 2022 года. Наш город, хотя он и далеко от Киева, заполонили российские военные. Составы с техникой РФ стояли и ездили со стороны Бреста, иногда заезжали в наш город и соседние населенные пункты. Было видно, что у русских были планы и на западную Украину после их «Киева за три дня». Ракеты по украинским городам они запускали прямо с территории нашего района. Мы видели следы в небе и слышали гул этих ракет.

Тогда мы поняли, что прежней жизни уже нет. Связи с Украиной, которые были у каждого в нашем городе, оказались разорваны. Даже звонить родственникам в соседний украинский город стало опасно. Как будто снова опустился железный занавес.

Стало понятно, что мы оказались под оккупацией. Чужие люди в форме командуют местными силовиками. Страх и репрессии за любой неправильный вздох пришли не только в наш маленький город, но и во всю Беларусь. Да, репрессии были и после 2020 года, когда Лукашенко силой подавлял народные протесты. Но после февраля 2022-го все стало еще хуже.

Усилилась и пропаганда. Местные газеты, телевидение, идеологи на предприятиях начали пугать нас нападением Украины. По БТ даже вышел сюжет, что ВСУ якобы хотят захватить наш город. Но никто у нас в эту чушь не верит. Все понимают: война для русских зашла в тупик, и они сами могут снова попробовать наступать со стороны Беларуси.

В последнее время страх, что в наш город снова придет беда, только растет. Опять пошла волна запугивания и лжи, опять рассказывают про «нападение Украины». Но люди уже реагируют иначе. Мы понимаем: оккупация уже произошла. Нас уже захватила Россия. Нас уже угнетают.

И впервые люди шепотом стали говорить: «Мы ждем ВСУ. Ждем, что они придут и освободят не только наш город, но и всю Беларусь». Люди действительно этого ждут. И это будет не оккупация, а освобождение от диктатуры, от страха, от зла. Это понимают даже некоторые в лукашенковской армии и среди силовиков. При виде настоящей силы они просто разбегутся.

Хочу передать украинским братьям: белорусы поддерживают и всегда поддерживали Украину. Мы надеемся на ее победу на поле боя и верим, что украинцы освободят не только себя, но и своих соседей от оккупации.

