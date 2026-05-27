США отказались пускать в страну замглавы МИД России 27.05.2026, 10:54

Александр Алимов

Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Алимов не примет участие в заседании Совбеза ООН.

Власти США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом сообщил ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Алимов должен был войти в состав российской делегации по приглашению главы МИД Китая — страны, ныне председательствующей в Совбезе. «Однако, несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была выдана», — пожаловался Небензя.

Российский постпред обвинил США в «нарушении обязательств» как государства, принимающего штаб-квартиру ООН, отметив, что оно должно обеспечивать доступ «всем без исключения официальным лицам» стран-членов организации. Он также назвал отказ в визе Алимову «вопиющим неуважением» к председательству Китая в Совбезе и теме заседания, посвященного Уставу ООН.

Это уже не первый такой случай между Вашингтоном и Москвой за последнее время. 28 апреля Небензя сообщил, что США не выдали визу представителю России для участия в сессии комитета по информации Генассамблеи ООН.

