В Нигерии 30-летний «политик» оказался 15-летним школьником 27.05.2026, 11:43

Махмуд Садис Буба

Его история быстро стала вирусной в соцсетях.

В Нигерии разгорелся скандал вокруг политика Махмуда Садиса Бубы, который ранее утверждал, что ему 30 лет и его необычно юная внешность связана с наследственной карликовостью. Однако после публикации предполагаемых документов появились подозрения, что кандидат на самом деле является подростком, пишет Daily Star (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опубликованному документу, Буба родился 27 августа 2010 года, что делает его примерно 15–16-летним. По законам Нигерии баллотироваться в Национальную ассамблею могут только граждане старше 30 лет.

Ранее политик рассказывал сторонникам, что гордится своей внешностью и считает её «даром Бога».

Ситуация резко изменилась после того, как человек, представившийся родственником Бубы, опубликовал фото его предполагаемого паспорта и назвал политика «младшим братом». Позже бывший школьный учитель также заявил, что преподавал Бубе в средней школе и что тот все еще является подростком.

После скандала кандидат объявил о выходе из предвыборной гонки. В официальном заявлении он не стал упоминать свой возраст, объяснив решение «внутрипартийным примирением и консультациями».

