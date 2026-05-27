27 мая 2026, среда, 12:12
В Беларуси вводят изменения, которые касаются имущества и недвижимости

  • 27.05.2026, 11:58
фото: shoppingpl.com

Стало известно, кого затронут новшества.

В Беларуси вводят изменения, которые касаются опеки и попечительства в отношении тех, кого признали недееспособными и ограниченно дееспособными. Новшества, среди прочего, касаются имущества и жилых помещений. Изменения предусмотрены постановлением правительства.

«В новой редакции излагаются Положение о порядке управления имуществом подопечных и Инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений», — уточняют в Совмине.

Правительство вносит уточнения в порядок и срок назначения опекуна над имуществом. «Если имущество подопечного находится в другой местности, то охрана этого имущества осуществляется по месту его нахождения, — сообщает Совмин. — Для обеспечения сохранности имущества местный исполком своим решением может назначить опекуна над имуществом. Опекун над имуществом назначается в течение месяца со дня получения сведений об имуществе подопечного».

Также правительство расширило список расходов, которые могут нести руководители социальных пансионатов за счет средств проживающих в них подопечных. «Например, за счет средств подопечных можно будет оплатить ремонт оборудования и предметов, принадлежащих подопечному, услуги мобильной связи, оформить подписки на журналы и газеты, произвести расходы по уплате налогов, сборов, пошлин, оплату ЖКУ в отношении их имущества и другие», — поясняют в Совмине.

Также вводят новшества и по отчуждению жилья. «Разделены полномочия по подготовке проектов решений местных органов власти о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений, — сообщают в правительстве. — Если в жилом помещении проживают несовершеннолетние дети — такие решения оформляются управлениями образования. Если в жилом помещении проживают совершеннолетние лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, — органами социальной защиты».

