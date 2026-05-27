Военкоры РФ «застыли» в ожидании надвигающегося поражения 27.05.2026, 12:56

Фото: ВСУ

Украина готовит неожиданные технологические решения на фронте.

Советник министра обороны Украины и блогер-волонтер Сергей Стерненко заявил, что украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии 50-70 километров и более, причем со временем «зона поражения» российских объектов только расширяется.

По его словам, Украина продолжает готовить новые технологические решения, которые будут наращивать уже имеющиеся преимущества ВСУ. Все это еще больше осложнит положение российской армии на фронте.

На этом фоне Стерненко привел слова одного из российских военных блогеров, который признал ухудшение ситуации с логистикой из-за украинских миддл-страйков. По оценке военкора, при сохранении нынешней тенденции в ближайшие месяцы ситуация может стать «близкой к критической», особенно в вопросах снабжения. Он также отметил, что проблема наблюдается еще с конца прошлого года, однако российское руководство, по его мнению, до сих пор не осознало масштаб угрозы. «Это будет очень непростой год», – написал российский пропагандист.

