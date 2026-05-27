Лукашенко нарывается на ответ «Мадяра» 4 27.05.2026, 13:36

1,280

фото: фейсбук-страница Мадяра

Белорусские НПЗ резко нарастили продажи бензина в России.

Последствия украинских атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России дают о себе знать. В мае резко выросли продажи бензинов из Беларуси на Петербургской бирже.

Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже 1–22 мая увеличились до 17,34 тыс. тонн против 0,3 тыс. тонн за тот же период годом ранее, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Реализация белорусского топлива за 18–22 мая выросла до 8,88 тыс. тонн, что почти в четыре раза превышает показатель прошлой недели (2,28 тыс. тонн). Из этого объема было продано 6 тыс. тонн АИ-92, 2,4 тыс. тонн — АИ-95, 0,48 тыс. тонн — АИ-100, пишет «Коммерсантъ».

Спрос на белорусское топливо сохраняется, несмотря на высокую премию к предложениям российских НПЗ, а цены демонстрируют рост, следует из обзора. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, в условиях внеплановых ремонтов на НПЗ покупатели проявляют интерес к импортному топливу с учетом «фактического наличия ресурса и сроков поставки на места». При этом стоимость белорусского бензина заметно превышает стоимость российского

Стоит отметить, что командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Киев уже определил первые 500 целей, по которым будет нанесен удар, если Лукашенко продолжит втягиваться в войну РФ против Украины.

