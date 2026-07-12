Возможны ли белые ночи на широте Беларуси? 1 12.07.2026, 18:25

Разъяснили в Белгидромете.

«В середине июня ночное небо было будто бы покрыто волнами сине-белого и серебристого цвета, светящимися изнутри и настолько прозрачными, что сквозь них были видны звезды. До рассвета было еще далеко, а небо светлое. Это что, белые ночи?» - спросил у «АиФ» минчанин.

Нет, это серебристые, или полярные мезосферные, облака, разъяснила заместитель начальника службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Лукша. Они образуются на высоте около 80 км.

В Северном полушарии их наблюдают с конца мая по август, когда температура воздуха в мезосфере снижается до минимума.

Такие облака состоят из ледяных кристаллов, которые образуются на частицах космической пыли. Также для их появления нужна вода и температура ниже -120°С.

В наших широтах они наблюдаются в период глубоких сумерек, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но все еще освещает тонкий разреженный слой облачности на высоте 75-85 км, пока более низкие слои атмосферы находятся в земной тени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com