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Возможны ли белые ночи на широте Беларуси?

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  • 12.07.2026, 18:25
Возможны ли белые ночи на широте Беларуси?

Разъяснили в Белгидромете.

«В середине июня ночное небо было будто бы покрыто волнами сине-белого и серебристого цвета, светящимися изнутри и настолько прозрачными, что сквозь них были видны звезды. До рассвета было еще далеко, а небо светлое. Это что, белые ночи?» - спросил у «АиФ» минчанин.

Нет, это серебристые, или полярные мезосферные, облака, разъяснила заместитель начальника службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Лукша. Они образуются на высоте около 80 км.

В Северном полушарии их наблюдают с конца мая по август, когда температура воздуха в мезосфере снижается до минимума.

Такие облака состоят из ледяных кристаллов, которые образуются на частицах космической пыли. Также для их появления нужна вода и температура ниже -120°С.

В наших широтах они наблюдаются в период глубоких сумерек, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но все еще освещает тонкий разреженный слой облачности на высоте 75-85 км, пока более низкие слои атмосферы находятся в земной тени.

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