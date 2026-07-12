Жительница Барановичей: Как рожать, если купить квартиру нереально?3
- 12.07.2026, 18:55
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Белоруска возмутилась стоимостью съемного жилья.
За квартиру у жительницы Барановичей попросили почти столько же, сколько она платила за жилье в Минске.
«Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей, пишет jenia.jivaya в Threads. - Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на 100 долларов, Барановичи, не забывайте что вы Барановичи. Я в Минске за 1200 «двуху» снимала с двумя кошками и ребенком.
Кто нибудь уже сделайте что то с ценообразованием съемного жилья. Как рожать, если купить нереально, а когда накопишь - уже старородящая будешь, а снять - цену гнут из-за этого самого ребенка, а остальные - бабушатник или опять же без детей и кошки».
Автор поста приняла неожиданное решение, о чем написала позже:
«Я отправила официальное обращение в палату представителей. Я думаю, люди, которые так же страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся».