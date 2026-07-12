Жительница Барановичей: Как рожать, если купить квартиру нереально? 3 12.07.2026, 18:55

1,202

Белоруска возмутилась стоимостью съемного жилья.

За квартиру у жительницы Барановичей попросили почти столько же, сколько она платила за жилье в Минске.

«Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей, пишет jenia.jivaya в Threads. - Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на 100 долларов, Барановичи, не забывайте что вы Барановичи. Я в Минске за 1200 «двуху» снимала с двумя кошками и ребенком.

Кто нибудь уже сделайте что то с ценообразованием съемного жилья. Как рожать, если купить нереально, а когда накопишь - уже старородящая будешь, а снять - цену гнут из-за этого самого ребенка, а остальные - бабушатник или опять же без детей и кошки».

Автор поста приняла неожиданное решение, о чем написала позже:

«Я отправила официальное обращение в палату представителей. Я думаю, люди, которые так же страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com