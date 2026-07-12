Мир через эскалацию 1 12.07.2026, 19:13

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Почему США отказываются от уступок РФ и готовы усиливать Украину.

Разговоры о возможных уступках Вашингтона Москве остались в прошлом. США демонстрируют жесткую позицию в отношении РФ, которая включает планы производства ракет для Patriot для Украины и возобновление санкционного давления на Россию. Возможно, президент США Дональд Трамп переходит к ответным действиям на недипломатичное поведение российского диктатора Путина, и сейчас открывается окно возможностей для реализации концепции «мир через эскалацию». Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM сегодня, 12 июля, выразил эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Богдан Попов.

«Мы ждем, когда Трамп наконец-то даст Путину ответный удар за то, что Путин постоянно плюет ему в спину, нарушает договоренности и ведет себя, ну, очень, скажем так, недипломатично в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Я молчу про то, что он вообще в мире делает. Поэтому мы дождались этого момента. Это позитив. Мы видим серьезный разворот США. Первая динамика на это пошла примерно месяц назад», — отметил он.

Эксперт напомнил, что последние месяцы активно обсуждались уступки со стороны Вашингтона, включая так называемые санкционные каникулы для российской нефти. Звучали даже теории о том, что Дональд Трамп якобы стремится наладить отношения с Путиным для совместного противостояния Китаю.

«Сегодня мы говорим о том, что в Украине будут производиться, ну или для Украины, как минимум, будут производиться ракеты для комплексов «Пэтриот», о том, что Штаты могут вернуться к санкционным действиям против [РФ]. Это очень хорошая динамика, но, правда, как заявлял [сенатор Линдси] Грэм, одной динамики недостаточно. Нужны физические действия со стороны всех наших союзников по усилению наших Cил обороны и укреплению нашей экономики для того, чтобы мы могли продолжать военные действия и принудить Путина к миру. И реально вот эта концепция “мир через эскалацию”, которая вырисовывается, то есть сделать войну ненужной никому и сделать ее максимально невыгодной для россиян, может сработать. На это сейчас есть окно возможности», — подытожил Богдан Попов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, изменила ли его встреча с президентом США Дональдом Трампом видение перспектив завершения войны, заявил, что Украина сегодня находится в окне возможностей для продвижения к справедливому миру, поскольку укрепила свои позиции как на поле боя, так и в воздухе.

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