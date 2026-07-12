Миф Путина развенчан 1 12.07.2026, 18:13

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ФОТО: GETTY IMAGES

Эксперт заметил интересный нюанс в операции Украины в Крыму.

Силы обороны Украины отрезают Крым, нарушая логистику противника. Идет комплексная операция по уничтожению потенциала врага на полуострове. Украинские защитники нацеливают дроны на нефтебазы, железнодорожные мосты, паромные переправы. Среди целей остается Крымский мост, который со временем будет уничтожен.

Такое мнение в интервью «24 Каналу» высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, подчеркнув, что сегодня Крымский мост все равно не позволяет России должным образом обеспечить жизнедеятельность полуострова, в частности топливом и продовольствием.

По словам экс-посла Украины в США, в истории есть много примеров с военно-технической точки зрения, которые указывают на то, что Крым никто никогда не мог полноценно защитить. Полуостров, как подчеркнул Ельченко, во время любого вооруженного конфликта превращался в остров, и его пытались отрезать.

- Последний пример – Вторая мировая война. Именно по этим соображениям Крым и был в свое время передан Украине. Потому что он экономически, логистически и географически является частью территории, которая сейчас называется Украиной. Раньше она называлась по-другому. Без Украины и соответствующей логистики Крым полноценно существовать не может, – констатировал Ельченко.

Бывший постоянный представитель Украины при ООН отметил, что уже заметны первые последствия операции СОУ в Крыму, когда полуостров превращается в остров. Он прогнозирует, что в будущем настроения среди населения Крыма, той части, которая радовалась тому, что находится под контролем России, будут меняться. А те люди, которые приехали на полуостров после его оккупации, по мнению Ельченко, будут уезжать оттуда и возвращаться к себе домой.

- С Крыма все началось, им все и закончится. Никакой сакральности вокруг него в России нет. Для россиян это разве что хорошее место для отдыха, как они и использовали его все эти годы. Массово туда ездили, но сейчас там делать это нереально. Там скоро и жить нормальной жизнью будет невозможно. Приезжающие туда люди должны это понять. Думаю, праздник придет и на нашу улицу, это произойдет быстро, – уверен Ельченко.

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