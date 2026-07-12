На территорию Беларуси смещается активная мезомасштабная конвективная система
- 12.07.2026, 17:46
Это сказывается на погоде.
По северной половине страны в зоне теплого фронта местами отмечаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Пока все проходит относительно спокойно. По северу Витебщины, по данным pogoda.by, температура поднялась до +24..+25 °С.
С территории же России довольно быстро в сторону Витебской и северо-востоку Могилевской области смещается активная мезомасштабная конвективная система с ливнями, грозами и шквалами, пишет телеграм-канал «Метеовайб».
Поэтому, видимо в вечерние часы по северо-востоку и северу страны ожидается самое интересное.
Кстати, кратковременные дожди, местами с грозами, ближе к ночи могут дойти и до центра страны. В Минске ночью возможна гроза.