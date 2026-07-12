Сикорский: У Путина нет средств для нападения на Польшу 4 12.07.2026, 18:38

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РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Но он может принять очередное безумное решение.

В настоящее время у России нет средств для нападения на Польшу. Однако, основываясь на ошибочных оценках, российский диктатор Владимир Путин все равно напал на Украину, поэтому он может принять еще одно подобное решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает «Европейская правда».

«Беспокойство есть, потому что Путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и совершенно ложных оценках. Он вызвал огромные человеческие страдания и серьезные экономические убытки по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать, что, хотя он и не способен победить, он все равно может принять еще одно подобное решение», - сказал министр.

Также он прокомментировал информацию британской газеты The Telegraph о том, что США якобы передали Варшаве предупреждение о возможной вооруженной провокации России против Польши, чтобы «проверить решимость НАТО». Сикорский сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но «новость поступила из авторитетного издания, поэтому, вероятно, она правдива».

Кроме того, министр выразил надежду, что разоблачение намерений России заставит ее отказаться от этих планов.

«Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции», - сказал он.

В то же время Сикорский убежден, что у Москвы нет достаточных ресурсов для нападения на Польшу.

«Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы всерьез. Но сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток», - подчеркнул он.

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